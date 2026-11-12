Caldo Secondo il servizio sul cambiamento climatico del programma europeo Copernicus, quello del 2026 è stato l’ottobre più caldo dall’inizio delle misurazioni, con una temperatura media superiore di 1,75 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Alla luce di questi dati è virtualmente certo che il 2026 sarà il secondo anno dopo il 2024 a superare la soglia degli 1,5 gradi di riscaldamento, e c’è una probabilità del 20 per cento che si riveli l’anno più caldo mai registrato. Il gruppo di ricerca statunitense Berkeley Earth stima invece una probabilità del 95 per cento.

Anomalie della temperatura media rispetto al periodo 1850-1900 ( C3S/ECMWF )

Rumore Per gli animali i danni dell’inquinamento sonoro potrebbero essere molto più gravi e diffusi di quanto si pensi. Un’analisi di 214 studi pubblicata su Science ha riscontrato che il rumore prodotto dalle attività umane ha avuto effetti negativi sull’80 per cento delle specie prese in esame (nella foto dei narvali). I danni possono riguardare le funzioni fisiologiche, come l’espressione dei geni, il sistema immunitario o la respirazione, o il comportamento. Per esempio, il rumore rende più difficile per i pipistrelli usare l’udito per cacciare le falene, e può spingere gli uccelli a nutrire di meno i loro piccoli. In generale nelle aree esposte all’inquinamento acustico il numero di esemplari è calato del 40 per cento e la mortalità è aumentata del 140 per cento. I rumori più forti possono uccidere direttamente gli animali, come nel caso dei cannoni ad aria compressa usati per i rilievi sismici sottomarini, che possono provocare la rottura della vescica natatoria dei pesci.

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Colera Nella Repubblica Democratica del Congo è in corso la peggiore epidemia di colera degli ultimi 25 anni, con almeno 60mila casi confermati e 1.800 morti dall’inizio del 2026, ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. I contagi si concentrano soprattutto nelle province del Sud e Nord Kivu, ma sono stati registrati anche lungo il corso del fiume Congo, facendo temere che l’epidemia possa raggiungere anche la capitale Kinshasa.

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