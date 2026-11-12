Palestinesi sfollati in un centro improvvisato per la distribuzione dei pasti nel campo profughi di Nuseirat. Israele continua a limitare l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, dove il cibo scarseggia anche a causa dei tagli al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. Il territorio palestinese inoltre è stato colpito da violenti temporali che hanno allagato almeno 70mila tende e lasciato decine di migliaia di abitanti senza un riparo, provocando la morte di cinque persone. Altre sette sono state uccise il 10 novembre in vari bombardamenti israeliani nei dintorni della città di Gaza.