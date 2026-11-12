Diamo una lezione agli oligarchi tecnologici

◆ Rebecca Solnit (Internazionale 1689) offre una riflessione intensa e profondamente umanistica sul rapporto tra tecnologia e dignità umana. Con la sua consueta sensibilità intellettuale ci ricorda che il progresso non può essere misurato soltanto dall’efficienza delle macchine, ma soprattutto dalla capacità di migliorare la vita delle persone, preservandone la libertà, la creatività e le relazioni. Condivido la convinzione che pensare, creare e affrontare le difficoltà siano esperienze fondamentali per la nostra crescita intellettuale ed emotiva. Non credo, tuttavia, che l’intelligenza artificiale debba necessariamente essere considerata una nemica dell’umanità, purché sia guidata da princìpi etici e democratici. La vera sfida non è scegliere tra l’uomo e la tecnologia, ma impedire che il progresso tecnologico ci faccia dimenticare ciò che ci rende umani.

Antonio E. Nardi

Il voto non cambia nulla

◆ L’esito del voto non cambia i fondamenti della politica di Israele, purtroppo ha ragione Diana Buttu (Internazionale 1689). Intanto, molti israeliani hanno votato il responsabile di un genocidio. Altri no, ma solo per insoddisfazione o ragioni che nulla hanno a che fare coi palestinesi uccisi. E soprattutto, Netanyahu non potrebbe esistere senza i suoi collaboratori, senza il Likud e un ecosistema che si basa sull’annientamento della Palestina. Né esisterebbe senza il sostegno degli amici nell’occidente democratico, a cominciare dagli Stati Uniti. Chissà se non sarà il voto statunitense a cambiare le cose, scalzando l’inerzia imperdonabile dei governi occidentali.

Claudia Dalmastri

Nuove speranze per la fertilità

◆ Recentemente la deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez ha annunciato pubblicamente di aver intrapreso il percorso per congelare gli ovuli. È interessante che si parli apertamente in politica di concepimento e fertilità, ma non basta e purtroppo non è una soluzione.Malgrado le ricerche indicate nell’articolo (Internazionale 1690) migliorino le speranze di concepimento in età avanzata, credo che ci sfugga il punto. Le giovani donne e uomini che vogliono figli dovrebbero poter usufruire di politiche economiche e sociali che rendano questo desiderio realizzabile alla giusta età. Buone condizioni di vita e di lavoro e un’idea di condivisione dell’impegno genitoriale sono gli unici farmaci di cui abbiamo bisogno.

Ingrid Melano

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