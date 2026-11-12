Il costo medio della benzina negli Stati Uniti supera di poco un dollaro al litro. In Georgia è migliore, circa 0,90 dollari. Ancora migliore è a un incrocio della città di Powder Springs, dove una stazione di servizio Amoco ha deciso di fare un prezzo di cinque centesimi di dollaro in meno del distributore Sunoco che sta dall’altra parte della strada. Quando questo ha allineato il prezzo a quello del concorrente, il primo ha applicato un altro po’ di sconto. La guerra commerciale tra i due è andata avanti: un litro di benzina è arrivato a costare 0,26 dollari.