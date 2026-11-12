Astronomia Le emissioni di cloruro di idrogeno individuate intorno al vulcano Alba Mons (nell’immagine) indicano che nel sottosuolo di Marte l’attività vulcanica è ancora in corso, suggerisce uno studio su Science Advances. La presenza di magma sotto la superficie potrebbe creare condizioni adatte a sostenere forme di vita microbiche.
Fisica In un esperimento sulla stazione spaziale cinese descritto su Science è stata raggiunta la temperatura più bassa di sempre: 9,7 picokelvin, appena 9,7 millesimi di miliardesimi di grado sopra lo zero assoluto.
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Questo articolo è uscito sul numero 1691 di Internazionale, a pagina 94. Compra questo numero | Abbonati