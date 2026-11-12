Nel 2011, sull’onda delle primavere arabe, una rivoluzione destituisce il presidente Ali Abdullah Saleh, al potere da 33 anni. Sentendosi esclusi dal potere, gli huthi, un movimento militare, politico e religioso che si era affermato nel nord del paese impoverito e trascurato, conquistano la capitale Sanaa e costringono il governo a fuggire nella città meridionale di Aden. Da allora lo Yemen è spaccato in due: il nord è in mano ai miliziani sciiti huthi, mentre il sud è controllato dal governo sostenuto dalla comunità internazionale. Temendo la crescente influenza dell’Iran, vicino agli huthi, e il caos ai propri confini, all’inizio del 2015 l’Arabia Saudita guida un intervento militare contro il gruppo. Ne segue una guerra civile che porta ad anni di aspri combattimenti e devastanti attacchi aerei dell’Arabia Saudita e dei suoi alleati, tra cui gli Emirati Arabi Uniti. Dal 2022 è in vigore un cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite.