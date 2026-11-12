Nel 2011, sull’onda delle primavere arabe, una rivoluzione destituisce il presidente Ali Abdullah Saleh, al potere da 33 anni. Sentendosi esclusi dal potere, gli huthi, un movimento militare, politico e religioso che si era affermato nel nord del paese impoverito e trascurato, conquistano la capitale Sanaa e costringono il governo a fuggire nella città meridionale di Aden. Da allora lo Yemen è spaccato in due: il nord è in mano ai miliziani sciiti huthi, mentre il sud è controllato dal governo sostenuto dalla comunità internazionale. Temendo la crescente influenza dell’Iran, vicino agli huthi, e il caos ai propri confini, all’inizio del 2015 l’Arabia Saudita guida un intervento militare contro il gruppo. Ne segue una guerra civile che porta ad anni di aspri combattimenti e devastanti attacchi aerei dell’Arabia Saudita e dei suoi alleati, tra cui gli Emirati Arabi Uniti. Dal 2022 è in vigore un cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite.
Nel tempo emergono divergenze tra Arabia Saudita ed Emirati, che sostengono fazioni yemenite rivali. Abu Dhabi appoggia i separatisti del Consiglio di transizione del sud (Cts), che fanno base ad Aden. Alla fine del 2025 il Cts annuncia di voler creare uno stato nel sud dello Yemen, e prende il controllo di ampi territori, in seguito riconquistati dalle forze governative sostenute da Riyadh.
All’inizio di settembre del 2026 gli huthi lanciano un’offensiva per conquistare le zone lungo le coste dello stretto strategico di Bab el Mandeb, che collega il mar Rosso all’oceano Indiano. Il 10 settembre 2026 s’impossessano della città di Mokha e il giorno dopo prendono il controllo di Bab el Mandeb. Inoltre cominciano a prendere di mira il territorio saudita, colpendo infrastrutture petrolifere e civili, come gli aeroporti. Riyadh reagisce bombardando lo Yemen. All’inizio di ottobre il governo riconosciuto dalla comunità internazionale lancia un’offensiva per riconquistare i territori in mano agli huthi. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità la ripresa delle ostilità ha causato finora la morte di 1.800 persone e ne ha costrette 300mila a lasciare le loro case. ◆
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Questo articolo è uscito sul numero 1691 di Internazionale, a pagina 48. Compra questo numero | Abbonati