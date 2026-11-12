Una ricerca condotta dall’università di Amsterdam, nei Paesi Bassi, ha sviluppato un modello 3d della clitoride che mostra con precisione la struttura nervosa dell’organo, rivelando che i suoi corpi cavernosi sono più spessi e i percorsi nervosi molto più ramificati di quanto si pensasse in precedenza, scrive la Süddeutsche Zeitung. La nuova ricerca può aiutarci a capirne meglio il funzionamento. Secondo la ginecologa ed esperta di sessualità Helen Sange, “è importante sapere che la clitoride è un organo complesso con molte terminazioni nervose, come il pene, e diventa chiaro che è necessario stimolarla per la soddisfazione sessuale delle donne”. ◆