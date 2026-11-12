“Le elezioni di metà mandato sembrano aver dato ragione, almeno in parte, alla strategia con cui il Canada ha affrontato la guerra commerciale di Donald Trump”, scrive il Toronto Star. Ottawa ha risposto ai dazi statunitensi con contromisure mirate e ha insistito sui costi del conflitto per aziende e consumatori statunitensi. In stati di confine come Michigan e Maine il tema è finito al centro della campagna elettorale: alcuni repubblicani hanno preso le distanze dai dazi, mentre i democratici hanno incolpato gli avversari per l’aumento dei prezzi e la perdita di posti di lavoro. In Michigan, secondo una stima citata dal sito Global News, i dazi sono costati circa 27 miliardi di dollari dall’inizio del 2025. “Gli americani hanno parlato e la situazione è cambiata”, ha detto il premier del Québec Paul St-Pierre Plamondon. Ma il governo di Ottawa resta prudente. Il ministro del commercio Dominic LeBlanc ha ripetuto che l’obiettivo è trovare un accordo che tuteli lavoratori e imprese canadesi. Il nuovo congresso, a maggioranza democratica, potrà aumentare la pressione politica sui dazi e rendere più difficile per Trump difenderli, soprattutto negli stati più esposti agli scambi con il Canada. Ma molte delle misure commerciali sono state imposte direttamente dalla Casa Bianca e restano quindi sotto il controllo del presidente.