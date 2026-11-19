I bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza hanno ucciso undici persone il 12 novembre, la giornata con più morti da quando si sono svolte le elezioni in Israele, il 27 ottobre. Sei persone, tra cui un medico, sono state uccise nell’ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud del territorio, che, come ricorda Asharq al Awsat, è uno dei più importanti e uno dei pochi ancora in funzione ed è stato più volte colpito dall’esercito israeliano dall’inizio della guerra. Altre sei persone, tra cui un bambino, sono state uccise il 17 novembre in vari attacchi israeliani nella Striscia. Il Programma alimentare mondiale ha lanciato l’allarme sull’aumento della fame tra i palestinesi con l’arrivo dell’inverno.