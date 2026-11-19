“Godetevi una vista mozzafiato sul mar Morto e sul deserto della Giudea”, “rilassatevi in un rifugio unico e tranquillo”, “una casa immersa nella pace, tra vigneti e campi”. Sono alcune delle promesse usate per presentare gli appartamenti e le case vacanza situati nelle colonie israeliane in Cisgiordania. Tra l’agosto 2025 e il gennaio 2026 il fotografo e ricercatore italiano Federico Vespignani ne ha raccolti più di trecento dal sito di Airbnb per il suo nuovo lavoro Nice rooms with beautiful views. Il volume dedicato al progetto, pubblicato da Debatable publishing, con un’introduzione del sociologo Ido Nahari e dello scrittore Ralph Tharayil, presenta gli annunci accompagnati dalle foto degli alloggi in affitto. Dopo Short-term, but long-term – un archivio di profili Tinder di soldati israeliani dispiegati nella Striscia di Gaza, anche questo diventato un libro – Vespignani continua la sua ricerca iconografica avviata nel 2023, esaminando i conflitti a partire dalle immagini diffuse dalle piattaforme digitali.