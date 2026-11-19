Elefanti Gli effetti negativi delle attività umane non minacciano solo la sopravvivenza e l’habitat degli elefanti, ma anche la loro vita sociale, suggerisce uno studio pubblicato su Science. Un gruppo di ricercatori ha seguito per 12 anni una popolazione di elefanti asiatici (nella foto) nel parco nazionale di Udawalawe, nello Sri Lanka. All’inizio dello studio nell’area esistevano venti gruppi composti in media da 14 individui, ma sei anni dopo, quando la popolazione ha cominciato a ridursi a causa della diffusione di arbusti invasivi che hanno ridotto la disponibilità di cibo, le comunità si sono frammentate in gruppi più piccoli e meno connessi. Questo ha interrotto la trasmissione del sapere dagli esemplari più vecchi a quelli più giovani, riducendo il tasso di sopravvivenza di questi ultimi e aumentando i conflitti con gli esseri umani.

Morbillo L’Organizzazione panamericana della salute ha revocato agli Stati Uniti lo status di paese libero dal morbillo. Negli ultimi anni nel paese il virus ha ricominciato a circolare a causa del calo delle vaccinazioni e nel 2026 sono stati individuati 5.400 casi e dieci decessi. Anche Messico e Bolivia hanno perso lo status.

S.D. Biju

Oceani Il Portogallo ha approvato l’istituzione di una nuova riserva marina nell’oceano A­tlantico, che coprirà un’area di 173mila chilometri quadrati tra l’isola di Madeira e la terraferma. Il paese si avvicina così all’obiettivo di mettere sotto protezione almeno il 30 per cento delle sue acque entro il 2030.

Terremoti Un sisma di magnitudo 5,9 è stato registrato al largo del Perù.

**Atmosfera **I venti del vortice polare, l’area di bassa pressione che staziona sopra il polo nord, hanno cambiato direzione a causa di un riscaldamento stratosferico improvviso. L’evento, che comporta un forte aumento della temperatura nella parte alta dell’atmosfera, è stato il più precoce mai osservato e si è verificato con diverse settimane di anticipo rispetto alla norma, probabilmente a causa dell’eccezionale intensità del Niño in corso. La destabilizazione del vortice potrebbe favorire l’afflusso di masse d’aria provenienti dall’Artico verso le medie latitudini dell’emisfero settentrionale, provocando ondate di freddo e tempeste di neve.

Rane Nel nordest dell’India sono state individuate cinque nuove specie di rana appartenenti al genere Jingophrys (_nella foto: esemplari di _J. wularsoni), descritte in uno studio su Royal Society Open Science.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it