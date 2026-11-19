Un voto contro gli eccessi dell’industria tecnologica

◆ L’articolo sulla sconfitta di Trump alle elezioni di metà mandato (Internazionale 1691) ci riporta a una questione fondamentale: le aziende tecnologiche e i leader politici attuali stanno correndo verso uno sviluppo senza freni di un mondo da colossal americano. Nessuno desidera essere sostituito dall’intelligenza artificiale, essere filmato, geolocalizzato o vivere su Marte. Nessuno desidera la guerra, la violenza, la distruzione della propria casa e della propria terra. Come ha detto il senatore democratico Jon Ossoff recentemente rieletto in Georgia: “Non permetterò che le mie figlie crescano in un mondo così oscuro e pericoloso”.

Ingrid Melano

Come deve cambiare la letteratura impegnata

◆ Mi ha fatto piacere leggere l’articolo di Lea Ypi (Internazionale 1691). Alla riunione mensile di un gruppo di lettura di cui faccio parte commenteremo il libro Lo straniero di Albert Camus. Penso che prenderò spunto da questo articolo per fare alcune riflessioni.

Peppo Amodeo

Il valore del lavoro umano

◆ Ho letto con interesse l’articolo di Nils Gilman (Internazionale 1691). Prefigurando la cosiddetta “economia del giudizio” l’autore disegna un modello di lavoro umano in grado di convivere positivamente con l’intelligenza artificiale, un modello che però sembra costruito a misura di un ceto manageriale e direttivo. Ignora o lascia invece in sospeso la questione di cosa devono aspettarsi in questo scenario le moltitudini di lavoratori in posizione subordinata. Gilman sembra prigioniero di un paradigma indiscutibile dove non sono previste alternative né vie di fuga dalla strada presa. Evidentemente si dà per scontato che miliardi di persone dovranno comunque rassegnarsi a sgomitare nella pancia del Titanic mentre un gruppo di “ottimati” potrà occuparsi di dirigere la rotta verso il migliore dei mondi possibili. Nessuno, tantomeno la classe politica nostrana e internazionale, sembra accorgersi che stiamo puntando dritti verso l’iceberg.

Gabriele Vannini

Aliene

◆ Molto bravi e molto chiari Silvia Bencivelli e Gianumberto Accinelli nel podcast Aliene (internazionale.it) nello spiegare le dinamiche di questi fenomeni del mondo animale e vegetale. Lettera firmata

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