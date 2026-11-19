Il 15 novembre al vertice di Manila i leader dell’Associazione delle nazioni del sudest asiatico (Asean) hanno deciso di adottare un atteggiamento di “impegno misurato” nei confronti della Birmania, adeguando la posizione dell’Asean a quella di alcuni suoi membri che negli ultimi mesi hanno ripreso rapporti bilaterali con il governo di Naypidaw. Se il paese farà progressi sul Consenso in cinque punti (5PC), adottato come linea guida dal gruppo dopo il colpo di stato militare del febbraio 2021, non è esclusa la possibilità di ripristinare la sua piena adesione all’Asean. Il 5PC, spiega The Diplomat, chiede la cessazione immediata delle violenze, il dialogo tra “tutte le parti” coinvolte nella guerra civile e l’accesso agli aiuti umanitari.