Davide Tamburella, capo cuoco siciliano del ristorante La Costa a Brisbane, nel Queensland, Australia, si è trovato con un ordine da 15mila dollari australiani (più di novemila euro) per un catering, nel quale era inclusa anche della pizza con prosciutto e ananas. Brisbane è detta “capitale australiana dell’ananas”: tutta la produzione nazionale è nel Queensland. Tamburella ha comunque definito la richiesta un insulto alla sua cultura e si è rifiutato di preparare le pizze. Elliot Ingram, gestore del ristorante, ha detto che era la terza volta che si trovava in una situazione del genere e ha licenziato il cuoco. Ora Tamburella lavora in un altro ristorante di Brisbane, che non ha l’ananas nel menù.
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Questo articolo è uscito sul numero 1692 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati