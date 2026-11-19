Neuroscienze I corvi (nella foto) possono prendere decisioni in risposta a uno stimolo visivo in appena 235 millisecondi, due volte più rapidamente rispetto alle scimmie e agli esseri umani, ha rilevato uno studio pubblicato su Science. Questa capacità potrebbe essere una risposta alla pressione evolutiva legata al volo.
Genetica Circa il 20 per cento delle persone di origine europea possiede una variante genetica proveniente dai neandertal che altera leggermente la struttura del cervello e abbassa il rischio di schizofrenia, riferisce uno studio pubblicato su Pnas.
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Questo articolo è uscito sul numero 1692 di Internazionale, a pagina 94. Compra questo numero | Abbonati