I nuovi parlamentari del 120° congresso degli Stati Uniti posano per una foto di gruppo sulla scalinata della camera dei rappresentanti. Più di cento neo­elette e neoeletti sono arrivati a Wash­ington per partecipare a un programma di orientamento con l’obiettivo di prepararsi ai ruoli che li aspettano. Alle elezioni di metà mandato del 3 novembre, vinte dai democratici, sono entrati in parlamento politici e politiche millennial e anche della generazione Z, favorendo un ricambio generazionale.