Da sinistra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump durante il vertice del 19 novembre a Shenzhen. I presidenti di Russia, Cina e Stati Uniti si sono riuniti per la prima volta in un incontro trilaterale, organizzato a margine del vertice Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico). L’evento non ha prodotto risultati diplomatici concreti. I tre leader si sono limitati a sottoscrivere una generica dichiarazione sulla pace, senza prendere impegni per la riduzione degli arsenali nucleari e senza fare menzione della guerra in Ucraina e del conflitto in Iran.