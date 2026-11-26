Un taxi decorato con figure di gatti e luci all’esterno di un grande magazzino della catena Hyundai a Seoul. In vista delle festività di fine anno l’azienda sudcoreana, oltre alle classiche luci e agli alberi di Natale, ha scelto di decorare i suoi negozi con gatti di varie dimensioni. Anche i concorrenti hanno studiato decorazioni a tema. La catena di grandi magazzini Lotte Department Store ha allestito un enorme mercato natalizio nell’area pedonale del quartiere Jamsil: il tema è il Regno Unito di epoca vittoriana.