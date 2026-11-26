Mustafa Kamal e la moglie Toyuba Khatun con i loro figli nel campo profughi di Cox’s Bazar, dove vivono da circa dieci anni dopo essere scappati dalla Birmania. Nel 2017 in appena due settimane circa 700mila appartenenti alla minoranza musulmana dei rohingya sono fuggiti in Bangladesh dalle violente persecuzioni dell’esercito birmano. Secondo la Corte internazionale di giustizia, il massimo organo giudiziario dell’Onu, che si è espressa il 19 novembre, quelle violenze, quegli stupri e quelle uccisioni costituiscono un genocidio. È la prima volta che uno stato è giudicato colpevole di questo crimine.