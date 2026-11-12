Con Pastorale americana Philip Roth affronta ciò che un tempo aveva giudicato ingovernabile per un romanziere: la realtà statunitense tra la seconda guerra mondiale e il Vietnam. La parabola di Seymour Levov, detto lo svedese, diventa una storia d’innocenza e disillusione. È uno dei romanzi di Roth più potenti, è commovente, generoso e ambizioso. A raccontare, o reinventare, la vicenda è Nathan Zuckerman, che da ragazzo idolatrava lo svedese: campione sportivo, marito di una reginetta di bellezza, erede dell’azienda paterna. Ma nel 1968 la figlia Merry fa esplodere una bomba che uccide un uomo, mandando in frantumi le sue speranze. Seymour è un uomo gentile e paziente, stritolato dagli ingranaggi della storia. Roth rende la sua rettitudine avvincente quanto la follia dei suoi personaggi precedenti. Stretto tra le certezze morali del padre e le accuse furibonde della figlia, incarna il tramonto del sogno degli immigrati. A volte Roth insiste troppo nel farne un simbolo, ma il romanzo è più fluido ed emotivamente concreto di quanto lo schema suggerisca. Scrive mosso dal dolore più che dalla rabbia, dando vita ai personaggi dall’interno. Anche Merry è complessa, enigmatica e inquietante, ma rimane sempre riconoscibile. Come suo padre, cerchiamo di capire come una figlia amata e privilegiata sia diventata una latitante. Il punto è proprio questo: gli eventi non sono razionali, le persone non sono conoscibili, la vita non è coerente.

Michiko Kakutani, The New York Times (1997)