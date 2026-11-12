Per anni i sindacati e i cittadini di Taranto hanno protestato contro le emissioni tossiche dell’acciaieria locale. Un’organizzazione nata con questo scopo ha combattuto lungamente per il diritto alla salute affrontando una battaglia legale arrivata fino in cassazione. Il 29 ottobre la corte ha confermato la chiusura degli altiforni, che per decenni hanno ricoperto Taranto di particolato fine, diossina, benzene e amianto. La sentenza rappresenta una vittoria amara, arrivata al termine di una delle più intense battaglie nella storia industriale europea.

L’ex Ilva, come è chiamata ancora oggi la più grande acciaieria d’Europa, si trova nell’area urbana di Taranto, una città di quasi duecentomila abitanti. L’impianto fu costruito negli anni sessanta, quando il capitalismo italiano sognava di industrializzare il sud della penisola. Acciaierie d’Italia, l’azienda che oggi gestisce gli stabilimenti, è sottoposta ad amministrazione straordinaria dal 2024.

La storia dell’ex Ilva rappresenta uno dei più gravi scandali ambientali d’Europa. Gli abitanti di Taranto, i sindacati, il sindaco e perfino la squadra di calcio della città hanno chiesto ripetutamente la chiusura degli altiforni. Le loro speranze, però, si erano regolarmente infrante davanti alla mancanza di piani del governo per finanziare soluzioni alternative.

Mobilitazione cittadina

I cittadini di Taranto presentano tassi di mesotelioma pleurico (un tumore che può essere causato anche dall’esposizione all’amianto) quattro volte superiori rispetto alla media nazionale. Inoltre le valutazioni sull’impatto sanitario confermano che negli anni l’acciaieria ha rilasciato nell’aria quantità elevate di particolato sottile e microinquinanti come i benzopireni e la diossina. Anche i tifosi del Taranto si battono da tempo contro l’impianto siderurgico: scrivendo libri, vendendo sciarpe con slogan come “fabbrica assassina, vergogna tarantina” e affittando spazi pubblici per esprimere il loro malcontento.

Con l’improvvisa chiusura del più grande datore di lavoro locale, su Taranto incombe la minaccia di una crisi sociale. Dall’acciaieria dipendono più di diecimila persone (tra dipendenti e indotto), ma gli enormi costi sia in termini sanitari sia per la bonifica di una vasta area contaminata allontanano gli investitori. Una situazione che crea un terreno fertile per la destra autoritaria e la sua capacità di sfruttare a fini politici la rabbia, l’incertezza e la frustrazione.

Il tanto atteso ritorno della politica industriale europea è un altro dei fattori all’origine della crisi dell’ex Ilva. Negli ultimi anni i governi dell’Europa occidentale hanno cercato di stimolare gli investimenti privati nella transizione ecologica attraverso una serie di generosi sussidi, ma gli oligarchi e i magnati dell’acciaio non si sono lasciati convincere. Gli impianti dell’ex Ilva sono attualmente gestiti dallo stato, ma il governo non ha un piano concreto per mandare avanti la produzione. Il loro futuro sarà deciso da una scelta dolorosa tra una svendita totale agli oligarchi o un collasso definitivo.

Gli ex cantieri navali Tosi. Taranto, 14 novembre 2020 ( Valentina Spagnulo )

La concorrenza del Giappone

In un’epoca segnata dall’avvento di automobili volanti, le acciaierie possono sembrare una reliquia di un mondo ormai scomparso. In questo caso le apparenze non ingannano. Il processo di fusione con altiforni, usato in tutto il mondo per produrre acciaio, fu sviluppato in Cina più di duemila anni fa. L’industria siderurgica si è diffusa rapidamente grazie a un modello capitalistico che si autoalimenta e basato sui combustibili fossili, in cui i macchinari avevano bisogno di acciaio e carbone, la crescente estrazione del carbone richiedeva più macchine e queste a loro volta avevano bisogno di più acciaio e carbone. Il sistema imperialista che continua a dominare l’economia mondiale ha continuato a bruciare carbone fossile in altiforni sempre più grandi, producendo ghisa e anche gas serra.

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A partire dagli anni settanta l’Europa ha perso progressivamente terreno a beneficio del Giappone e della sua industria siderurgica. Le acciaierie giapponesi hanno costruito altiforni di dimensioni mai viste, creando così un mercato globale del coke metallurgico (il carbone siderurgico). Oggi per produrre acciaio si brucia ogni anno più di un miliardo di tonnellate di carbone. Questo rende l’industria dell’acciaio responsabile al livello mondiale di un decimo di tutte le emissioni di gas serra provocate dalle attività umane, una percentuale superiore a quella dell’intera Unione europea.

Quando tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta le acciaierie europee furono privatizzate erano già in forte ritardo rispetto alla concorrenza, in particolare dei rivali giapponesi. In quel periodo i padroni della siderurgia globale hanno approfittato delle privatizzazioni per impossessarsi di strutture vendute a prezzi stracciati dopo il crollo dell’Unione Sovietica, per poi ridurre il personale, spostare la sede delle loro aziende nei paradisi fiscali e chiudere gli impianti in perdita. Il tutto per generare buoni profitti per sé e gli azionisti. Oggi le acciaierie europee sono obsolete. Gli ultimi due altiforni realizzati nell’Unione risalgono al 2000. Nelle località dei vecchi stabilimenti siderurgici come Eisenhüttenstadt, Fos-sur-Mer, Gijón, Cracovia, IJmuiden e Taranto, la salute dei cittadini risente del pesante inquinamento atmosferico, mentre gli investimenti per modernizzare gli impianti e ridurre le emissioni sono attesi da tempo.

Quando intorno al 2020 i progetti d’investimento del Green deal europeo (la strategia dell’Ue per trasformare l’economia europea in un modello sostenibile) erano al loro apice, in Italia il presidente del consiglio era nientemeno che Mario Draghi, in precedenza dirigente di primo piano della Goldman Sachs e presidente della Banca centrale europea a partire dal 2011 (aveva fatto parte della troika che l’anno prima della sua nomina aveva imposto al governo greco una pesante cura di austerità). Dal 2024 il nome di Draghi è diventato il simbolo della competitività dell’Unione europea e del conseguente indebolimento delle politiche europee in difesa dell’ambiente e dei diritti umani.

Quando tra il 2021 e il 2022 Draghi era presidente del consiglio ha sviluppato un piano per la transizione ecologica per lo stabilimento di Taranto. A partire dal 2019 le aziende siderurgiche europee avevano cominciato a presentare dei progetti per allontanarsi dal carbone e affidarsi ai forni elettrici e alimentati a idrogeno, nel tentativo di ridurre le emissioni di gas serra. Secondo il piano Draghi, a Taranto sarebbero stati investiti 4,7 miliardi di euro (soprattutto con capitali privati) per raggiungere la piena occupazione e aumentare la produzione entro il 2025.

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La strategia di regolare le leve della politica economica in modo da rendere redditizi investimenti poco attraenti come l’“acciaio verde” è chiamata derisking. Il Green deal europeo ha puntato su questa strategia per rendere l’industria siderurgica neutrale dal punto di vista climatico e nuovamente concorrenziale. Questi progetti comprendevano quote gratuite di emissione, miliardi di aiuti statali per l’acciaio e l’idrogeno, dazi protezionistici contro la Cina, acquisti pubblici di “acciaio verde”, agevolazioni energetiche e obblighi di rendicontazione meno severi.

Determinati a coinvolgere i capitali privati negli investimenti verdi, diversi paesi dell’Unione europea hanno trattato con la ArcelorMittal, secondo produttore di acciaio al mondo, che ha di fatto un monopolio su questa produzione in Spagna, Francia, Belgio e Polonia, oltre a gestire altri altiforni in Germania (a Brema e Eisenhüttenstadt). Dal 2018 al 2024 la ArcelorMittal ha gestito anche l’impianto di Taranto. Il problema è che i governi europei hanno sottovalutato la posizione negoziale del colosso siderurgico che improvvisamente ha annunciato di non poter investire in tutti i paesi europei, provocando così una corsa ai sussidi negli stati dell’Unione.

Da allora le acciaierie hanno ottenuto più di 15 miliardi di euro di sussidi per le tecnologie a basse emissioni, ma non è stato sufficiente. A causa dell’aumento dei prezzi dell’energia provocato dall’invasione dell’Ucraina, alla fine del 2024 la ArcelorMittal ha sospeso tutti i progetti legati all’idrogeno. Dal Green deal del 2019 sono stati persi sette anni e solo pochi produttori svedesi e tedeschi di acciaio continuano a portare avanti i piani di decarbonizzazione. Nel frattempo molte strutture si trovano in una posizione economica ancora più precaria. I progetti europei basati sul derisking sembrano aver fallito, almeno per il momento.

Le acciaierie possono sembrare una reliquia di un mondo ormai scomparso

Draghi ha perfettamente ragione ad attribuire le difficoltà del settore alla mancanza di concorrenza. In Europa le materie prime e l’energia devono essere importate quasi interamente, mentre la manodopera ha un costo maggiore a causa del passato imperialista del vecchio continente e delle storiche battaglie sindacali. Il presunto vantaggio europeo in termini d’innovazione è svanito da tempo: oggi i centri innovativi dell’industria siderurgica sono in Giappone, Corea del Sud e soprattutto in Cina. Se a questo aggiungiamo il persistente eccesso di capacità produttiva a livello globale e la maggiore redditività del settore finanziario, risulta evidente perché la ArcelorMittal preferisca premiare gli azionisti con programmi di riacquisto delle azioni invece che fare investimenti a lungo termine.

Di fatto anziché spingere i governi europei a perseguire modelli economici alternativi e più democratici, la mancanza di concorrenza viene usata come pretesto per imporre misure di austerità e una redistribuzione della ricchezza verso l’alto. La conseguenza è che le regioni europee produttrici di acciaio sono mantenute in uno stato di crisi perenne che continua ad aggravare l’impatto di questa attività sulla salute e sul clima. La destra autoritaria sfrutta abilmente l’incertezza della popolazione rispetto al futuro lavorativo e alla sopravvivenza economica delle città, un altro risultato delle politiche industriali troppo timide. Intanto la stessa destra prende di mira la democrazia appoggiandosi su presupposti ideologici neoliberisti.

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Alleanze solidali

Oggi è indispensabile trovare un’alternativa democratica coraggiosa per garantire una fornitura stabile di materie prime. La buona notizia è che non bisogna partire da zero. A giugno l’assemblea nazionale in Francia ha votato per la seconda volta la nazionalizzazione della divisione francese della ArcelorMittal, anche se finora il provvedimento è stato sempre bloccato in senato. In Germania la Linke ha annunciato in un documento programmatico che intende sostenere l’intervento statale nell’industria dell’acciaio. Alcuni produttori, come le aziende tedesche Saarstahl e Salzgitter, sono parzialmente a partecipazione pubblica o legati a interessi sociali. In Austria i dipendenti della Voestalpine controllano il 15 per cento dell’azienda.

Gli ultimi sviluppi in Francia e Germania dimostrano che la politica industriale ecosocialista sta finalmente prendendo slancio. Eppure la nazionalizzazione non basta. La soluzione ideale è vincolare gli impianti a una solida strategia di trasformazione. Per assicurare una gestione democratica dell’industria è indispensabile sottrarre alla logica dell’accumulo di capitale i sistemi di produzione e distribuzione di cui abbiamo bisogno per soddisfare i nostri bisogni primari. Questi meccanismi di approvvigionamento devono essere protetti dal capitale e strutturati in modo che la partecipazione sociale abbia un effetto autoaccelerante.

Per la democratizzazione dell’industria siderurgica c’è bisogno di soluzioni che difendano le acciaierie statali dal mercato capitalistico. Solo così si può avere un margine di manovra per sviluppare soluzioni innovative negli stabilimenti europei, obsoleti e contaminati. Un primo passo potrebbero essere gli accordi di fornitura a lungo termine con gestori di infrastrutture pubbliche (come le aziende idriche o energetiche), e poi un’ulteriore nazionalizzazione dei principali consumatori di acciaio. Il problema è anche che l’Unione europea ottiene la maggior parte della sua energia da materie prime importate.

Questa dipendenza rende gli esperimenti socialisti vulnerabili alle fluttuazioni del mercato, provocate dalle crisi e dagli atti di sabotaggio economico. Un maggiore uso dei rottami di acciaio e di energie rinnovabili nell’Unione potrebbe ridurre questi rischi. Nello spirito della “resilienza attraverso la cooperazione” però è possibile costruire alleanze basate sulla solidarietà al di là dei confini dell’Unione, per smantellare i meccanismi coloniali nelle catene del valore e organizzare a lungo termine l’approvvigionamento di materie prime più sostenibili sul piano sociale e ambientale.

A Taranto lo stato e i capitali privati stanno lasciando in eredità alle generazioni future un territorio devastato dall’inquinamento. Oltre agli enormi costi di bonifica, le speranze di trasformazione industriale sono complicate anche dalla presenza della criminalità organizzata in ogni fase del ciclo dei rifiuti e dal suo frequente inserimento nei progetti finanziati con fondi pubblici dopo le gare d’appalto, come documentato da Legambiente nella sua campagna NoEcomafia. Considerando tutti questi ostacoli, la democratizzazione della produzione è probabilmente la sola strada che ha Taranto per mantenere aperto il sito a lungo termine. I sindacati e i cittadini si sono già mobilitati e hanno messo a punto l’unico piano concreto per la sopravvivenza dell’ex Ilva. Per il resto d’Europa, Taranto rappresenta un monito, oltre che un’anticipazione di ciò che potrebbe riservarci il futuro. ◆ as

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