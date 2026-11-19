Con Fjord (Palma d’oro a Cannes 2026) Cristian Mungiu s’interroga: in un paese, o in un continente, possono coesistere persone dai valori profondamente contrastanti? Da un lato una frangia progressista che vuole liberarsi dalla tradizione, dall’altro un fronte conservatore che sta sulla difensiva. È possibile trovare un terreno comune? Il regista romeno, che si è ispirato ad alcuni casi di cronaca, rifugge facili risposte preferendo usare gli strumenti del cinema per condividere le sue preoccupazioni e coinvolgere empaticamente lo spettatore nella riflessione. Tutto comincia con l’arrivo in Scandinavia dalla Romania della famiglia Gheorghiu: Mihai (Stan), ingegnere informatico romeno, la moglie Lisbet (Reinsve), infermiera norvegese, e i loro cinque figli di cui uno ancora in fasce. Questa famiglia evangelica, estremamente pia, sembra adattarsi bene al nuovo ambiente finché, nella scuola frequentata dai ragazzi più grandi, alcune segnalazioni fanno scattare l’intervento dei servizi sociali. I bambini sono portati via ai genitori in attesa dei procedimenti civili e penali scattati più o meno automaticamente. Mungiu, sempre attento all’umanità dei personaggi, si concentra su tre livelli sovrapposti. Il primo è all’interno della famiglia, in cui non mancano apparenti contraddizioni. Il secondo è sull’aspro scontro di valori tra la famiglia e le istituzioni, due ambienti che sembrano fare a gara di intransigenza. Infine c’è il fragile legame di solidarietà tra i Gheorghiu e i loro vicini di casa, quello che infonde un po’ di speranza al film.
Boris Bastide, Le Monde
Romania / Norvegia / Svezia / Danimarca / Finlandia / Francia 2026, 146’. In sala
Con Fjord (Palma d’oro a Cannes 2026) Cristian Mungiu s’interroga: in un paese, o in un continente, possono coesistere persone dai valori profondamente contrastanti? Da un lato una frangia progressista che vuole liberarsi dalla tradizione, dall’altro un fronte conservatore che sta sulla difensiva. È possibile trovare un terreno comune? Il regista romeno, che si è ispirato ad alcuni casi di cronaca, rifugge facili risposte preferendo usare gli strumenti del cinema per condividere le sue preoccupazioni e coinvolgere empaticamente lo spettatore nella riflessione. Tutto comincia con l’arrivo in Scandinavia dalla Romania della famiglia Gheorghiu: Mihai (Stan), ingegnere informatico romeno, la moglie Lisbet (Reinsve), infermiera norvegese, e i loro cinque figli di cui uno ancora in fasce. Questa famiglia evangelica, estremamente pia, sembra adattarsi bene al nuovo ambiente finché, nella scuola frequentata dai ragazzi più grandi, alcune segnalazioni fanno scattare l’intervento dei servizi sociali. I bambini sono portati via ai genitori in attesa dei procedimenti civili e penali scattati più o meno automaticamente. Mungiu, sempre attento all’umanità dei personaggi, si concentra su tre livelli sovrapposti. Il primo è all’interno della famiglia, in cui non mancano apparenti contraddizioni. Il secondo è sull’aspro scontro di valori tra la famiglia e le istituzioni, due ambienti che sembrano fare a gara di intransigenza. Infine c’è il fragile legame di solidarietà tra i Gheorghiu e i loro vicini di casa, quello che infonde un po’ di speranza al film.
Stati Uniti 2026, 130’. In sala
Se il ritorno sullo schermo di Matthew McConaughey dopo anni di assenza può essere indicativo della strada che l’attore intende seguire da qui in avanti, abbiamo un segnale entusiasmante. La ballata del re delle api è il secondo film di Andrew Patterson dopo The vast of night, sorprendente film di fantascienza rétro e a basso costo. Ambientato in Oklahoma, La ballata del re delle api è un film difficile svincolato dalle convenzioni commerciali in termini di struttura o genere, ed è impossibile da riassumere. È la tenera storia di un uomo che ritrova una giovane donna che aveva avuto in affidamento, un omaggio chiassoso a una comunità rurale, una rappresentazione dell’industria dell’apicoltura e anche un dramma di vendetta. Il film si concentra sempre prima di tutto sulle persone, raccontando una realtà depressa in cui si può scegliere se predare gli altri o cercare di aiutarsi a vicenda. E “l’affetto” che permea il film non viene mai sminuito dalla romanticizzazione. Un film folle, nel senso migliore del termine. Alison Willmore, Vulture
India 2026, 195’. In sala
Film indiano in lingua hindi più costoso della storia e prima parte dell’adattamento del poema epico sanscrito, Ramayana. La nascita di una leggenda è un melodramma massimalista popolato da clan in guerra, elefanti volanti corazzati, ibridi tra uomini e uccelli. Un fantasy un po’ discontinuo ma incredibilmente divertente. Kapoor interpreta un principe virtuoso finito in esilio, ma destinato a un futuro da eroe. Il film acquista slancio ogni volta che entriamo nel regno del dispotico Ravana (Yash, eccellente), un incrocio tra il rave di Sirāt e una sequenza di battaglia tratta da Il signore degli anelli.
Wendi Ide, The Observer
Stati Uniti / Regno Unito 2026, 118’. In sala
Nella non del tutto indegna rivisitazione di Ti West (autore della trilogia X) del Canto di Natale, ci si poteva aspettare un’incursione in qualche spazio inesplorato. Non è così: poco dopo l’inizio, ci ritroviamo pari pari nella storia che il Fantasma del Natale passato racconta da 180 anni, stavolta con uno stile da horror britannico anni settanta. Depp risulta un po’ ingombrante, ma il film, nel complesso si può guardare.
Donald Clarke,The Irish Times
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