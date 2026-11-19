Con Fjord (Palma d’oro a Cannes 2026) Cristian Mungiu s’interroga: in un paese, o in un continente, possono coesistere persone dai valori profondamente contrastanti? Da un lato una frangia progressista che vuole liberarsi dalla tradizione, dall’altro un fronte conservatore che sta sulla difensiva. È possibile trovare un terreno comune? Il regista romeno, che si è ispirato ad alcuni casi di cronaca, rifugge facili risposte preferendo usare gli strumenti del cinema per condividere le sue preoccupazioni e coinvolgere empaticamente lo spettatore nella riflessione. Tutto comincia con l’arrivo in Scandinavia dalla Romania della famiglia Gheorghiu: Mihai (Stan), ingegnere informatico romeno, la moglie Lisbet (Reinsve), infermiera norvegese, e i loro cinque figli di cui uno ancora in fasce. Questa famiglia evangelica, estremamente pia, sembra adattarsi bene al nuovo ambiente finché, nella scuola frequentata dai ragazzi più grandi, alcune segnalazioni fanno scattare l’intervento dei servizi sociali. I bambini sono portati via ai genitori in attesa dei procedimenti civili e penali scattati più o meno automaticamente. Mungiu, sempre attento all’umanità dei personaggi, si concentra su tre livelli sovrapposti. Il primo è all’interno della famiglia, in cui non mancano apparenti contraddizioni. Il secondo è sull’aspro scontro di valori tra la famiglia e le istituzioni, due ambienti che sembrano fare a gara di intransigenza. Infine c’è il fragile legame di solidarietà tra i Gheorghiu e i loro vicini di casa, quello che infonde un po’ di speranza al film.

Boris Bastide, Le Monde