Antonio Impesi, 47 anni, quest’estate si stava facendo il bagno nella sua casa di Pozzuoli quando un terremoto di magnitudo 4,7 sulla scala Richter ha scosso violentemente l’edificio. Era sera e lui è fuggito nudo prendendo in braccio il figlio terrorizzato. “Stava crollando tutto e c’era molto rumore”, racconta Impesi, che è proprietario di un bar. “Mio figlio di quattro anni mi ha guardato e ha detto ‘papà il palazzo sta crollando’”. Il terremoto è stato l’ennesimo promemoria del pericolo costituito dai Campi Flegrei, che è un supervulcano. La grande caldera è sempre più instabile e copre più di cento chilometri quadrati nell’area costiera nei pressi di Napoli. Oggi il problema di cosa fare con le 500mila persone che vivono ancora sopra il vulcano si è trasformato in una questione politica per il governo guidato da Giorgia Meloni.

Costretti a lasciare le case

Anche se la zona è da tempo colpita da intensi sciami sismici, a causa della spinta verso la superficie di gas e magma accumulati nel sottosuolo, questa attività negli ultimi anni si è intensificata. Il terremoto del 31 luglio 2026 è stato uno dei più forti. “È uno dei vulcani più pericolosi non solo d’Italia, ma del mondo”, spiega Carlo Doglioni, ex presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. “Quando sei lì non hai la percezione di questo rischio. Vedi il mare e il panorama è splendido. È un’area bellissima e questo spinge la gente ad accettare il rischio”, aggiunge Doglioni. Sebbene gli scienziati non rilevano segnali di un’eruzione imminente, i terremoti stanno causando gravi danni alle comunità che vivono sopra il vulcano. A Pozzuoli circa 5.700 residenti sono stati costretti a lasciare le loro case dopo la violenta scossa di luglio, che ha fatto tremare gli edifici così forte che molti di questi, pur restando ancora in piedi, sono considerati instabili e quindi inagibili, compreso quello di Impesi.

“Adesso le persone hanno capito che i Campi Flegrei sono pericolosi”, sottolinea Doglioni. “Negli ultimi anni i terremoti sono aumentati. Sono in superficie e generano scosse piuttosto significative”. Il mese scorso 700 residenti dell’area (insieme ai sindaci dei comuni colpiti) sono andati a Roma per esprimere la loro rabbia e chiedere più risorse e meno burocrazia per facilitare gli interventi di adeguamento sismico necessari per poter tornare nelle loro case danneggiate. A ottobre il governo ha approvato un piano decennale da un miliardo di euro per i Campi Flegrei che comprenderà finanziamenti, fino al 70 per cento, per l’adeguamento sismico delle abitazioni, oltre a un miglioramento dei piani per le evacuazioni di emergenza.

“Lo stato non promette un’impossibile eliminazione del rischio, ma si assume il dovere di ridurre l’esposizione e la vulnerabilità”, ha detto Nello Musumeci, ministro per la protezione civile, dopo aver presentato il piano. Musumeci ha precisato che gli abitanti potrebbero essere incoraggiati con degli incentivi finanziari ad abbandonare una zona che offre alloggi a prezzi accessibili e bellezze naturali. “È necessario che il trasferimento sia volontario, almeno quando le case sono molto danneggiate o le aree sono a rischio”, ha aggiunto il ministro, pur ammettendo che incoraggiare le persone ad andarsene è una “questione politicamente molto delicata”. Si dice che i Campi Flegrei abbiano ispirato la descrizione di Dante Alighieri di un Inferno sulfureo e fumante. L’attività vulcanica era nota fin dai tempi dell’antica Roma e l’ultima eruzione risale al 1538. In seguito la zona rimase tranquilla per secoli e si urbanizzò gradualmente.

“Non ci sono prove certe che il vulcano si prepari a eruttare o che lo farà presto”

Segnali di risveglio

Negli ultimi decenni, però, la caldera ha mostrato dei segnali di risveglio e dal 1950 Pozzuoli si è sollevata di 4,6 metri. I vulcanologi concordano sul fatto che non si possa escludere un’eruzione che richieda un’evacuazione di massa. “Non ci sono prove certe che il vulcano si prepari a eruttare o che lo farà presto. È un grande dilemma”, sottolinea il vulcanologo Christopher Kilburn, direttore dell’Hazard centre dell’University college di Londra. “Di solito le persone vivono nei dintorni di un vulcano. Qui invece gli abitanti ci vivono sopra”, spiega Kilburn. “Se eruttasse lo farebbe proprio sotto i loro piedi”.

Le autorità italiane sorvegliano la caldera dall’Osservatorio vesuviano, dove gli scienziati monitorano costantemente l’attività sismica, l’emissione di gas tossici e il ritmo dell’innalzamento del terreno. Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio, sottolinea che le strumentazioni segnaleranno per tempo un’eventuale eruzione imminente, permettendo alla popolazione di allontanarsi. Nella sala di monitoraggio, presidiata 24 ore al giorno, c’è una linea telefonica dedicata per contattare immediatamente la protezione civile, a cui spetta il coordinamento dell’evacuazione. “L’eruzione può essere prevista e quindi si può salvare la vita delle persone”, ha dichiarato Pappalardo al Financial Times. Tuttavia la direttrice ammette che se il vulcano dovesse davvero eruttare, gli abitanti subirebbero gravi perdite. “Possiamo salvare le vite, ma non i palazzi e le strutture”, sottolinea Pappalardo. “È una realtà con cui dobbiamo convivere. Bisogna accettare il rischio di perdere tutto ciò che abbiamo”.

L’attuale risveglio sismico è cominciato negli anni cinquanta, anche se il ritmo dell’attività è stato altalenante. Negli anni settanta e ottanta decine di migliaia di persone furono portate via definitivamente dalle loro case, vecchie di secoli, nel centro storico di Pozzuoli. Tuttavia quel trasferimento fu forzato e provocò un sentimento di rabbia e sfiducia vivo ancora oggi. “È stato imposto e in un certo senso violento”, conferma la sociologa Anna Maria Zaccaria, dell’università Federico II di Napoli.

Da allora le autorità di Pozzuoli hanno speso quasi 200 milioni di euro per trasformare il centro storico abbandonato in un complesso turistico, anche se oggi l’area resta inquietantemente vuota e il progetto è incompiuto. Per il momento gli abitanti dei Campi Flegrei sono molto più preoccupati per i danni sismici che li costringono a lasciare le loro case, inadeguate alle forti scosse degli ultimi tempi.

Da quando il terremoto di luglio ha reso inagibili molte case, alcune famiglie hanno cominciato ad andarsene, con ripercussioni sulle attività commerciali, come il bar di Impesi, aperto tredici anni fa sul lungomare di Pozzuoli. “Qui non c’è più nessuno. Se si viene la sera e si cammina per la città è tutto buio”. Tanti abitanti di Pozzuoli hanno l’impressione di vivere in un limbo, senza sapere cosa riserverà il futuro. Chi abitava in case dichiarate inagibili, e che dovrebbe affrontare costi proibitivi per la ristrutturazione, fatica a trovare una sistemazione alternativa, anche perché nei pressi di Napoli i prezzi delle case sono più alti.

Sfollati da amici

Anche le venti chiese di Pozzuoli (alcune seicentesche) sono state danneggiate dal sisma di luglio. Sono state dichiarate tutte inagibili e il governo ha in programma di stanziare dieci milioni di euro per finanziarne l’adeguamento sismico. “C’è una grande voglia di tornare alla normalità perché qui a Pozzuoli emergenza e vita normale convivono”, spiega il sacerdote Roberto Della Rocca, mentre i vigili del fuoco portano via opere d’arte e oggetti di valore da una chiesa barocca gravemente danneggiata. “Stiamo valutando i danni e cercando di capire come procedere, ma la situazione non è facile”.

Anna Nasti, insegnante, 39 anni, due figli in età scolare, ha sempre vissuto a Pozzuoli in una casa popolare costruita nel dopoguerra nei pressi del lungomare. Il palazzo, che ospitava 96 famiglie, è stato danneggiato pesantemente e dovrà essere demolito. Nasti ha ricevuto appena 750 euro al mese per prendere in affitto un altro appartamento, come è successo ad altre persone rimaste senza casa, ma la somma non è assolutamente sufficiente per trovare un alloggio, visto che il mercato immobiliare di Napoli è in crescita. Perciò lei e i figli sono costretti ad accettare l’ospitalità degli amici. Nasti inoltre non vuole allontanare i due figli dalla comunità costiera in cui la sua famiglia vive da generazioni: “Lasciare Pozzuoli è come abbandonare un figlio che non ti dà retta. Per me è molto difficile”, spiega. ◆ as

Ha collaborato Giuliana Ricozzi. © The Financial Times Limited 2026. All Rights Reserved. Il Financial Times non è responsabile dell’accuratezza e della qualità di questa traduzione.

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