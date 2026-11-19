La fabbrica di Mansour Gaily a Khartoum produceva dolci per il mercato locale e dava lavoro agli operai. Quando però, nell’aprile 2023, sono cominciati i combattimenti tra le forze armate sudanesi e le Forze di supporto rapido (Rsf), la produzione si è fermata. La stessa cosa è successa a migliaia di altre aziende in tutto il paese.

Più di tre anni dopo Gaily sta provando a riportare in vita la sua azienda. La produzione è ripresa, ma la fabbrica opera al 40 per cento della capacità. “Stimiamo perdite per un milione di dollari”, dice l’imprenditore. “Mancano alcuni macchinari e pezzi di ricambio, e abbiamo dovuto ricostruire gran parte dello stabilimento”.

Le difficoltà di Gaily descrivono bene la situazione del settore manifatturiero sudanese. Prima del conflitto Khartoum era uno dei principali centri industriali del paese e ospitava impianti che producevano generi alimentari, tessuti e altri beni di consumo. Durante la guerra, invece, è stata uno dei principali teatri degli scontri tra l’esercito e le Rsf.

Da circa un anno, da quando l’esercito ha ripreso il pieno controllo della città, gli attacchi sono diventati meno frequenti, ma il settore manifatturiero non è stato ricostruito. Secondo il ministero dell’industria sudanese, durante la guerra sono stati danneggiati circa 1.800 impianti e tra questi 650 fabbriche sono state completamente distrutte. I numeri danno la misura delle difficoltà che deve affrontare un settore essenziale per l’occupazione e la ripresa economica.

Abdulelah Mohamed, proprietario di uno stabilimento per la produzione e il riciclo di materiali plastici a Khartoum, definisce catastrofica la situazione. “Il danneggiamento, la distruzione e il saccheggio delle fabbriche sono stati sistematici. Abbiamo perso tutto”, dichiara. “Il settore industriale ha bisogno di una nuova pianificazione e di nuove idee”.

Oltre agli edifici e ai macchinari, sono state distrutte o saccheggiate materie prime, merci e attrezzature. A questo bisogna aggiungere la carenza di energia elettrica, i danni alle reti di trasporto e l’aumento dei costi delle importazioni, che hanno reso la vita difficile anche negli stabilimenti rimasti intatti.

Sara Elfatih Khalil, amministratrice delegata di Al Teital Advance Industries, deve affrontare questo tipo di sfide: lo stabilimento della sua azienda a Khartoum produceva olio di sesamo e prima della guerra dava lavoro a trecento persone. I suoi magazzini sono stati saccheggiati durante i combattimenti e, poiché gli edifici sono danneggiati e la filiera è ancora interrotta, la fabbrica resta chiusa. “Credo che il settore industriale continuerà a essere un pilastro fondamentale della ripresa economica e che se saranno garantite le condizioni di base potrà risollevarsi rapidamente”, dice Khalil. “Ma per recuperare la fiducia servono sicurezza e stabilità politica, misure economiche chiare e coerenti, tutela giuridica degli investimenti e dei diritti di proprietà, oltre a finanziamenti e infrastrutture affidabili. La nostra situazione non è un caso isolato. Attualmente è operativo meno del 10 per cento delle fabbriche del settore e quelle che sono rimaste aperte lavorano a intermittenza”.

Imballaggi e pezzi di ricambio

Nella sua fabbrica, Gaily ha bisogno di una fornitura costante di ingredienti, tra cui sesamo e zucchero, oltre a imballaggi, pezzi di ricambio, energia elettrica e manodopera, e qualsiasi interruzione può bloccare la produzione. “Abbiamo scelto di continuare perché non abbiamo alternative”, spiega. Anche gli altri imprenditori devono affrontare ostacoli simili. Alcuni sono costretti a importare materiali che in precedenza erano disponibili sul mercato locale, con un conseguente aumento dei costi e una maggiore esposizione ai rischi legati ai trasporti. Ma le difficoltà riguardano anche l’accesso ai finanziamenti: le imprese che hanno perso macchinari, scorte ed entrate spesso non dispongono dei capitali necessari per sostituire le attrezzature, comprare nuovi materiali e pagare i dipendenti, che a loro volta risentono delle conseguenze di questa situazione. “Ho perso il lavoro all’inizio della guerra e il proprietario della fabbrica non è in grado di riprendere l’attività”, racconta Mohamed Haj. “La ripresa potrebbe offrire un impiego a migliaia di persone rimaste disoccupate”.

All’altro estremo della filiera i commercianti devono fare i conti con la ridotta disponibilità di merci. Abdelgadir Mohamed, che vende dolci e altri beni di consumo al mercato centrale di Bahri, spiega che “in alcuni casi i prodotti importati costano meno, ma molti clienti preferiscono quelli sudanesi”.

Le importazioni hanno compensato in parte la carenza di prodotti locali, ma per i commercianti le forniture restano comunque incerte. Per i consumatori, già alle prese con un ridotto potere d’acquisto, significa un’ulteriore pressione sui bilanci familiari.

Le autorità sudanesi stanno cercando di riparare almeno una parte dei danni. Ad agosto è stata istituita una commissione ministeriale con il compito di valutare le condizioni degli impianti industriali nello stato di Khartoum e predisporre incentivi per favorire la riapertura. Il piano prevede inoltre il ripristino dei servizi essenziali, tra cui la fornitura di energia elettrica e acqua, la viabilità, le reti fognarie e la gestione dei rifiuti.

Secondo l’economista Mohamed Elnayer, la ricostruzione industriale offre anche l’opportunità di affrontare i problemi dell’economia sudanese. “Servirà una strategia più ampia, che affronti le debolezze strutturali preesistenti alla guerra”, ha dichiarato. Per esempio la disparità tra Khartoum, dove si concentrano tutte le attività industriali, e il resto del paese. Durante la guerra molte fabbriche della capitale sono state distrutte e saccheggiate, e ora analisti come Elnayer ritengono che il settore debba essere ricostruito in tutto il paese. Questo, tra l’altro, permetterebbe di evitare una nuova paralisi se i combattimenti dovessero riprendere nella capitale e di assicurare benefici economici anche al resto del territorio.

Gaily, intanto, spera di poter riparare i macchinari, assicurarsi gli ingredienti necessari e assumere i suoi vecchi dipendenti. “Abbiamo bisogno di un maggiore sostegno delle autorità, che devono agevolare la produzione e ripristinare le infrastrutture”, dice. “Il settore industriale ha bisogno di aiuti finanziari e di un impegno coordinato per dare continuità alla ripresa economica”. ◆ gim

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