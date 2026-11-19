Un decennio con gli occhi
pieni di nebbia
e le mani
occupate dai libri
vagando
per corridoi
dove le donne che mi assomigliavano
parlavano sottovoce, chiedevano
scusa
sparivano
Laura Assis è una poeta e traduttrice brasiliana nata nel 1985. Vive a Juiz de Fora, dove insegna in un liceo statale. Questo testo è tratto dalla raccolta Parkour (Macondo 2022). Traduzione dal portoghese di Prisca Agustoni.
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Questo articolo è uscito sul numero 1692 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati