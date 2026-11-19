Un decennio con gli occhi pieni di nebbia e le mani

Laura Assis è una poeta e traduttrice brasiliana nata nel 1985. Vive a Juiz de Fora, dove insegna in un liceo statale. Questo testo è tratto dalla raccolta Parkour (Macondo 2022). Traduzione dal portoghese di Prisca Agustoni.