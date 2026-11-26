Le nuove disavventure di Cliff Booth unisce la regia meticolosa di David Fincher e la narrazione irriverente di Quentin Tarantino, dando vita a un sequel accattivante e sgangherato di C’era una volta a… Hollywood. I punti di forza di Fincher e di Tarantino sono evidenti in una pellicola la cui riuscita è dovuta soprattutto a Brad Pitt, che riprende con fascino e pathos il ruolo che lo portò all’Oscar. Nell’estate del 1977, Cliff si arrangia come può in una Los Angeles che sta diventando irriconoscibile. Tutto cambia quando incontra Karen (Debicki), agente di una star televisiva megalomane.

Tim Grierson, Screen International