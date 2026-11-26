Nathan Fielder indaga clinicamente le idee sbagliate e le illusioni altrui, il che lo rende perfetto per Elizabeth Holmes, fondatrice della Theranos, startup della Silicon valley che pretendeva di rivoluzionare le analisi del sangue, condannata per frode a più di undici anni di carcere. Nonostante la spiacevolezza del suo antefatto, dei suoi scontri, dei suoi esiti e perfino, a tratti, del comportamento dello stesso Fielder, il film non è solo affascinante e ingegnoso. È stranamente, poeticamente bello e commovente.
Richard Brody,The New Yorker
Nathan Fielder indaga clinicamente le idee sbagliate e le illusioni altrui, il che lo rende perfetto per Elizabeth Holmes, fondatrice della Theranos, startup della Silicon valley che pretendeva di rivoluzionare le analisi del sangue, condannata per frode a più di undici anni di carcere. Nonostante la spiacevolezza del suo antefatto, dei suoi scontri, dei suoi esiti e perfino, a tratti, del comportamento dello stesso Fielder, il film non è solo affascinante e ingegnoso. È stranamente, poeticamente bello e commovente.
Francia 2026, 139’. In sala
Il decimo film del regista iraniano, ispirato a Breve storia d’amore di Krzysztof Kieślowski è un film interamente francese per il cast, la lingua e le ambientazioni. Sylvie (Huppert), scrittrice misantropa, per comporre la sua opera s’ispira a quello che accade nell’appartamento di fronte al suo. Con un certo virtuosismo Farhadi orchestra un complesso gioco di apparenze, perdendosi però per strada. In questo ritratto d’artista impostore finiamo per intravedere quello di un regista spinto, anche per ciò che accade nel suo paese, dall’urgenza di ridefinirsi.
Jacques Mandelbaum, Le Monde
Stati Uniti 2026, 195’. In sala
Le nuove disavventure di Cliff Booth unisce la regia meticolosa di David Fincher e la narrazione irriverente di Quentin Tarantino, dando vita a un sequel accattivante e sgangherato di C’era una volta a… Hollywood. I punti di forza di Fincher e di Tarantino sono evidenti in una pellicola la cui riuscita è dovuta soprattutto a Brad Pitt, che riprende con fascino e pathos il ruolo che lo portò all’Oscar. Nell’estate del 1977, Cliff si arrangia come può in una Los Angeles che sta diventando irriconoscibile. Tutto cambia quando incontra Karen (Debicki), agente di una star televisiva megalomane.
Tim Grierson, Screen International
Stati Uniti / Germania 2026, 104’. In sala
Un gruppo di medici volontari in alcuni villaggi lungo il rio delle Amazzoni viene a conoscenza della leggenda di Boiúna poco prima che una violenta faida tra loschi personaggi risvegli il gigantesco serpente della giungla. Nonostante il contesto e alcune evidenti attinenze, questo survival horror non è un reboot di Anaconda ed è sicuramente superiore agli altri tentativi di sfruttarne il successo.
Megan Navarro, BloodyDisgusting
Repubblica Ceca / Slovacchia 2024, 131’. In sala
Alla vigilia della primavera di Praga, il giovane Tomáš ottiene un lavoro alla radio nazionale cecoslovacca, dove i giornalisti sfidano la censura di stato. Si ritrova nel cuore di un magnifico momento di resistenza giornalistica. Questo dramma politico non è rivoluzionario nella sua forma, cioè quella di una buona e solida ricostruzione, ma intreccia eventi personali e storici con una tale tensione che si comincia a sperare in un finale diverso da quello di una primavera repressa con la forza.
Guillemette Odicino, Télérama
Spagna 2025, 107’. In sala
Gemma Blasco affronta il tema dei traumi delle donne sopravvissute alla violenza con notevole sensibilità e moderazione. Sceglie di esplorare le conseguenze dello stupro subìto dalla protagonista attraverso una narrazione non lineare che riflette il suo disorientamento, la sua solitudine e il suo tormento emotivo. Ne risulta un film profondamente introspettivo che non solo mette a nudo il carico personale del trauma, ma s’interroga anche su come gli altri reagiscono a esso, in particolare su come il dolore della vittima possa essere sfruttato da coloro che le offrono aiuto.
Mario Hernández, mundoCine
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