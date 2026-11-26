Etsy, la piattaforma dove artigiani e creativi possono vendere i loro prodotti, sta subendo un piccolo terremoto. Tutto è partito quando è comparsa una nuova clausola nel contratto d’uso: Etsy, i suoi partner terzi e i suoi fornitori potranno usare i contenuti dei venditori per “sviluppare, addestrare, testare e migliorare tecnologie di intelligenza artificiale”. In molti hanno deciso di chiudere il proprio profilo. “Fa male. Dopo tredici anni su Etsy come venditori di successo e 67mila vendite”, scrivono per esempio i commercianti di Cognitive Surplus. “Ma ci rifiutiamo che la piattaforma dia in pasto il nostro lavoro al tritacarne dell’ia”. Dopo le proteste, Etsy ha detto che rivedrà la clausola.