Due anni fa, in Se noi bruciamo (Einaudi), Vincent Bevins notava come le forti proteste degli anni 2010 non siano riuscite a sfruttare il vantaggio acquisito e a produrre cambiamenti. Oggi, mentre nuove rivolte si diffondono in molti paesi, esce in italiano questo manifesto in cui i protagonisti di alcuni di quei movimenti, senza indulgenza verso i propri insuccessi, provano a tirare le somme della loro esperienza e a rilanciare la lotta. Nato nel 2019 dall’incontro a Parigi tra alcuni rifugiati siriani e altri rivoluzionari arrivati dai cinque continenti, il movimento The peoples (al plurale) want (thepeopleswant.org) propone un internazionalismo dal basso che parte dall’esigenza di riconoscersi reciprocamente nonostante la distanza con l’obiettivo di istituire il potere popolare. Per farlo invita a riflettere sulla natura delle emergenze in corso per cercare i freni capaci di arrestarle, mettendo al centro la capacità di agire delle vittime e ancora di più degli esuli, per superare il campismo e la realpolitik e lottare contro le varie incarnazioni che assume o assumerà “l’impero”. Per questo la rivoluzione è vista come una trasformazione ancora prima che una conquista del potere, capace di combinare le tattiche, dentro le istituzioni ma anche al di fuori di esse, costruendo con pazienza reti transnazionali per condividere risorse, spazi protetti, culture utili. ◆