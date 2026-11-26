Quando la società tecnologica Anthropic si è quotata alla borsa di Wall street, il 19 novembre, uno degli effetti immediati è stato che i sette cofondatori, tra cui i fratelli Dario e Daniela Amodei, sono diventati multimiliardari: le loro partecipazioni sono state valutate in 20 miliardi di dollari ciascuno.

Dei 5.300 dipendenti dell’Anthropic, 5.100 hanno partecipazioni valutate in almeno un milione di dollari; di questi, 2.800 hanno partecipazioni da almeno dieci milioni; 598 da almeno cento milioni di dollari. Vivono quasi tutti nello stesso posto, a San Francisco, ed è facile immaginare cosa succederà al resto della città, che si ritrova di colpo con cinquemila persone diventate ricchissime.

Il giorno in cui Jensen Huang è stato reinsediato alla guida della Nvidia, le azioni della società, che erano crollate dopo il suo allontanamento, sono salite del 30 per cento, cioè circa mille miliardi di dollari. In altre parole, in un’unica giornata una singola società quotata in borsa ha visto aumentare la sua capitalizzazione di una cifra equivalente al prodotto interno lordo annuo di un paese come Taiwan (o la Polonia o la Svizzera).

E Donald Trump, che si è attribuito il merito di aver fatto tornare Huang e che a sua volta possiede azioni della Nvidia, ha visto aumentare il suo patrimonio di 15 milioni di dollari. Huang si era dimesso perché, questa è la ragione ufficiale, aveva avuto una relazione con una persona sospettata di essere una spia cinese. Per via di questa relazione, Huang si è separato dalla moglie e, secondo alcune indiscrezioni, si è impegnato a versarle 81 miliardi di dollari.

Con questa cifra, ha ricordato il sindaco di New York Zohran Mamdani, si potrebbero pagare gli asili nido e le scuole d’infanzia a ogni bambino statunitense di tre e quattro anni, per un anno intero. Lo stesso Mamdani ha citato una frase attribuita a Louis D. Brandeis, giudice della corte suprema tra il 1916 e il 1939: “Possiamo avere la democrazia oppure possiamo avere una grande ricchezza concentrata nelle mani di pochi, ma non possiamo avere entrambe le cose”. ◆