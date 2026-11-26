La noia è più interessante di quanto si possa pensare. Ha varie forme, come la noia esistenziale e quella situazionale, cioè che nasce dal contesto (per esempio aspettare in fila) e che scompare cambiando attività. E ci sono persone naturalmente più inclini ad annoiarsi. Ora un nuovo studio riportato da Nautilus ha individuato una correlazione tra la noia e una peggiore qualità del sonno. Secondo i ricercatori, è probabile che per le persone inclini ad annoiarsi sia più difficile cominciare a prepararsi per andare a dormire. Anche la paura di perdersi qualcosa (Fomo), l’uso del telefono fino a tarda notte e una generale preferenza per le gratificazioni immediate potrebbero avere un ruolo. ◆