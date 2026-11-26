Quando gli Stati Uniti hanno deciso di attaccare l’Iran, lo scorso febbraio, nelle prime ore era emersa la notizia che tra gli obiettivi colpiti dai bombardamenti ci fosse anche una scuola. A dichiararlo erano stati i mezzi d’informazione iraniani, mentre la Reuters, citando due funzionari statunitensi, aveva definito l’attacco “probabile”, ma non certo, e il Pentagono stava ancora indagando sui fatti.

Per raccontare questa notizia, la redazione di un giornale ha due strade: riportare le dichiarazioni ufficiali, avvertendo che si tratta di prime ricostruzioni non ancora verificate, oppure avviare indagini indipendenti per accertare i fatti. Questa seconda strada, nel caso di guerre o disastri naturali, comporta spesso l’utilizzo di immagini satellitari: fotografie che possono aiutare a mostrare la situazione di un territorio prima e dopo un bombardamento, un’alluvione e così via.

Ma proprio a causa della guerra contro l’Iran, le immagini disponibili per questo tipo di verifiche si sono ridotte drasticamente. “Le immagini satellitari sono diventate uno strumento prezioso per il giornalismo visivo”, ha scritto Joseph Clark, giornalista dell’Economist, nella newsletter Off the Charts dello scorso 1 settembre. “Ma le pressioni del governo statunitense sulle aziende che gestiscono i satelliti commerciali hanno rallentato e, in alcuni casi, limitato la diffusione delle immagini della guerra in Iran. Ne hanno risentito ricercatori, redazioni e organizzazioni per i diritti umani, che hanno perso l’accesso a una fonte di informazioni preziosa proprio quando ne avevano più bisogno”.