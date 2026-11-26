Quando gli Stati Uniti hanno deciso di attaccare l’Iran, lo scorso febbraio, nelle prime ore era emersa la notizia che tra gli obiettivi colpiti dai bombardamenti ci fosse anche una scuola. A dichiararlo erano stati i mezzi d’informazione iraniani, mentre la Reuters, citando due funzionari statunitensi, aveva definito l’attacco “probabile”, ma non certo, e il Pentagono stava ancora indagando sui fatti.
Per raccontare questa notizia, la redazione di un giornale ha due strade: riportare le dichiarazioni ufficiali, avvertendo che si tratta di prime ricostruzioni non ancora verificate, oppure avviare indagini indipendenti per accertare i fatti. Questa seconda strada, nel caso di guerre o disastri naturali, comporta spesso l’utilizzo di immagini satellitari: fotografie che possono aiutare a mostrare la situazione di un territorio prima e dopo un bombardamento, un’alluvione e così via.
Ma proprio a causa della guerra contro l’Iran, le immagini disponibili per questo tipo di verifiche si sono ridotte drasticamente. “Le immagini satellitari sono diventate uno strumento prezioso per il giornalismo visivo”, ha scritto Joseph Clark, giornalista dell’Economist, nella newsletter Off the Charts dello scorso 1 settembre. “Ma le pressioni del governo statunitense sulle aziende che gestiscono i satelliti commerciali hanno rallentato e, in alcuni casi, limitato la diffusione delle immagini della guerra in Iran. Ne hanno risentito ricercatori, redazioni e organizzazioni per i diritti umani, che hanno perso l’accesso a una fonte di informazioni preziosa proprio quando ne avevano più bisogno”.
Di fronte a questo ostacolo, le redazioni hanno cominciato a utilizzare immagini satellitari a risoluzione più bassa, messe a disposizione da enti pubblici come il programma europeo Copernicus, coordinato dall’Agenzia spaziale europea. In alcuni casi, ha spiegato Clark, un’analisi accurata permette alle immagini di Copernicus di restituire informazioni equivalenti a quelle dei satelliti commerciali ad alta risoluzione, con il vantaggio di una maggiore frequenza di acquisizione.
Per esempio, il Conflict Ecology, un gruppo di ricerca dell’Università statale dell’Oregon, ha utilizzato i dati del satellite Sentinel-1, parte del programma Copernicus, per stimare i danni agli edifici provocati dal terremoto in Venezuela. L’Economist ha applicato lo stesso metodo per verificare le distruzioni in Ucraina.
Per il ricercatore Ollie Ballinger, specializzato nell’utilizzo di fonti satellitari aperte, “le aziende che vendono immagini satellitari sono molto sensibili alle pressioni di Washington, perché il governo statunitense è il loro cliente principale”. Queste immagini permetterebbero di documentare proprio ciò che l’amministrazione statunitense preferirebbe tenere nascosto all’opinione pubblica, aggiunge: gli effetti degli attacchi missilistici statunitensi su scuole e abitazioni.
Nei primi giorni della guerra in Iran, le immagini satellitari avevano permesso di ricostruire nel dettaglio gli attacchi missilistici statunitensi contro obiettivi civili. Avevano inoltre mostrato che i danni subiti dalle basi statunitensi erano maggiori di quanto riconosciuto dall’amministrazione di Donald Trump. Ma la Casa Bianca e alcuni parlamentari avevano reagito con preoccupazione, temendo che l’Iran potesse utilizzare le stesse immagini, disponibili sul mercato, per localizzare e colpire i militari statunitensi.
“Negli ultimi anni le dimensioni dei satelliti si sono ridotte”, aggiunge Ballinger, “passando da apparecchi grandi come scuolabus a oggetti delle dimensioni di una scatola da scarpe. Oggi in orbita ce ne sono migliaia, gestiti da aziende di tutto il mondo. Questo significa che, anche con le restrizioni statunitensi, l’Iran può comunque procurarsi le immagini che gli interessano attraverso i satelliti cinesi”.
E, nel frattempo, chi fa ricerca resta “senza un accesso affidabile a quei dati”.
Nessuna elaborazione di immagini a bassa risoluzione può però sostituire la possibilità di individuare eventi che solo i satelliti commerciali ad alta risoluzione riescono a documentare, spiega Joseph Clark, giornalista dell’Economist. È il caso del massacro di Al Fashir, in Darfur, in Sudan, o del conteggio delle persone che si accalcano nei punti di distribuzione degli aiuti a Gaza. Senza immagini ad alta risoluzione, spiega Clark, le persone e le tracce di sangue sulle strade rischierebbero di non essere viste: con la bassa risoluzione si distinguerebbero soltanto pixel sfocati.
Inoltre, anche le immagini gratuite a bassa risoluzione cominciano a essere soggette a limitazioni. A luglio, sempre in seguito a una richiesta del governo statunitense, Copernicus ha ritardato di 24 ore la pubblicazione delle immagini sul golfo di Oman. Finora si tratta di un caso isolato, ma dimostra che nemmeno le immagini satellitari distribuite secondo politiche di accesso aperto sono del tutto affidabili, si legge ancora nella newsletter dell’Economist.
A complicare il lavoro contribuiscono anche le immagini satellitari false generate con l’intelligenza artificiale. Google Earth aveva introdotto uno strumento di questo tipo, poi ritirato dopo le critiche. Henk van Ess, un esperto di fonti aperte che per primo aveva segnalato questi rischi, ha raccontato alla Npr di aver provato a generare immagini di migranti al confine messicano, di una centrale nucleare in Iran, di un incidente ad Amsterdam e di un ospedale con un cratere provocato da una bomba a Gaza. Lo strumento di Google non aveva mai rifiutato di produrle.
Questo testo è tratto dalla newsletter Numeri.
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