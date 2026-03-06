Né gli Stati Uniti né Israele si sono assunti finora la responsabilità dell’attacco. Il 4 marzo il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth si era limitato a riferire di un’inchiesta del Pentagono in corso, aggiungendo che le forze statunitensi “non prendono mai di mira i civili”.

Basandosi su immagini satellitari, post sui social network e video verificati, il New York Times ha rivelato il 5 marzo che la scuola è stata colpita mentre era in corso un attacco statunitense contro una base navale dei Guardiani della rivoluzione, l’esercito ideologico dell’Iran.

Dalle dichiarazioni ufficiali secondo cui le forze statunitensi stavano conducendo bombardamenti contro obiettivi navali vicino allo stretto di Hormuz, dove si trova la base, “si può dedurre che sono loro le più probabili responsabili dell’episodio”, ha affermato il New York Times.

L’agenzia di stampa Reuters ha invece riferito, citando due funzionari statunitensi che hanno chiesto di rimanere anonimi, che anche gli inquirenti del Pentagono considerano “probabile” che la strage sia stata causata dalle forze statunitensi, precisando però che l’inchiesta è ancora in corso.

Secondo le autorità e i mezzi d’informazione iraniani, il bombardamento della scuola elementare Shajarah Tayyebeh ha causato più di 150 morti, in grande maggioranza bambini.

Il 6 marzo l’Unicef ha fornito un bilancio di 168 alunni rimasti uccisi, la maggior parte “di età compresa tra i 7 e i 12 anni”.