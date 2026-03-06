In ogni caso anche Mogadiscio ha condannato gli attacchi iraniani contro i paesi del Golfo, esprimendo la sua solidarietà all’Arabia Saudita, al Qatar, al Kuwait, alla Giordania, al Bahrein e all’Oman, tralasciando volutamente gli Emirati, accusati di aver agito da facilitatori nel riconoscimento israeliano del Somaliland.

“In Africa orientale molti governi hanno condannato l’Iran, senza dire nulla sul ruolo che hanno avuto Stati Uniti e Israele nell’innescare il conflitto. Le autorità della repubblica autoproclamata del Somaliland hanno denunciato i bombardamenti contro i paesi del golfo Persico, definendoli ‘aggressioni non provocate’”, scrive la rivista. La posizione del Somaliland non sorprende visti i buoni rapporti che intrattiene con gli Emirati Arabi Uniti, che hanno fatto grandi investimenti nel porto di Berbera. Allo stesso, tempo vale la pena ricordare che Israele è stato il primo stato a riconoscere la sovranità della repubblica autoproclamata, una mossa duramente contestata dal governo della Somalia, che non vuole rinunciare a una parte del suo territorio.

Il conflitto scoppiato lo scorso fine settimana con l’attacco di Israele e Stati Uniti al regime di Teheran, al quale è immediatamente seguita la risposta iraniana contro diversi paesi della regione, chiama in causa anche il continente africano spingendo i vari paesi a prendere parte. “Alcuni governi hanno condannato apertamente l’Iran. Altri hanno messo in guardia dall’interventismo occidentale. Parecchi scelgono con cura le loro parole per non contrariare nessuno”, riassume Sheriff Bojang Jnr sul sito The Africa Report .

“Più a sud, in Kenya, il presidente William Ruto ha denunciato fermamente i bombardamenti nei paesi del Golfo, avvertendo che la regionalizzazione del conflitto minaccia la pace e la sicurezza a livello internazionale”, continua The Africa Report, notando che Nairobi mantiene buoni legami diplomatici con Israele e i paesi del Golfo, e che molti governi non vogliono scontentare gli Stati Uniti.

Ad assumere tutt’altra posizione sono stati il Sudafrica e il Senegal. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha espresso profonda preoccupazione per l’escalation e ha sottolineato che l’articolo 51 della carta delle Nazioni Unite consente l’autodifesa solo dopo aver subìto un attacco armato. “L’autodifesa preventiva non è consentita dal diritto internazionale”, ha fatto sapere il governo di Pretoria, criticando implicitamente Stati Uniti e Israele. Il 4 marzo Ramaphosa si è anche offerto di fare da mediatore nel conflitto, anche se sappiamo che non gode di particolare credito presso l’amministrazione statunitense.

A Dakar il primo ministro Ousmane Sonko ha denunciato il disprezzo del diritto internazionale dimostrato da Tel Aviv e Washington: “Siamo in una situazione dove un paese può arrogarsi il diritto di rapire presidenti, può decidere di colpire altri paesi, di uccidere i loro leader. […] È una questione estremamente grave che compromette l’intero equilibrio mondiale costruito negli ultimi cinquant’anni”.