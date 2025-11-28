Il 27 novembre Donald Trump ha pubblicato una violenta requisitoria contro il Sudafrica, comunicando che il paese non sarà invitato al prossimo vertice del G20 previsto nel 2026 sotto la presidenza statunitense. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti interromperanno tutti i pagamenti e le sovvenzioni a Pretoria.

La rappresaglia del presidente statunitense rivela quale sia la sua visione del mondo, deformata da fonti di informazioni schierate, ossessionata dal destino dei bianchi che si ritrovano in minoranza e incapace di rimettersi in discussione davanti ai fatti che smentiscono i suoi pregiudizi.

È precisamente quello che sta succedendo con il Sudafrica. A maggio di quest’anno Trump aveva ricevuto alla Casa Bianca il presidente sudafricano democraticamente eletto Cyril Ramaphosa, a cui aveva riservato un trattamento umiliante simile a quello toccato a Volodymyr Zelenskyj. Con sua grande sorpresa, il presidente sudafricano si era visto presentare una serie immagini che avrebbero provato un presunto genocidio degli afrikaner, i discendenti dei primi coloni olandesi. Ramaphosa aveva naturalmente smentito, ma senza successo. Sei mesi dopo, la tensione è ancora alta.

Il Sudafrica post-apartheid vive un’ondata di criminalità da record che colpisce anche agricoltori afrikaner uccisi nelle loro terre. Ma questi sono solo una parte delle vittime: gli omicidi colpiscono tutta la popolazione, a cominciare dalla maggioranza nera.

Concentrandosi sugli agricoltori afrikaner, Trump trasforma il problema in un genocidio. È lo stesso meccanismo applicato ai cristiani uccisi o rapiti in Nigeria, che anche in quel caso non sono gli unici a subire le conseguenze del banditismo e del terrorismo.

Nel caso del Sudafrica, Trump ha perfino accolto negli Stati Uniti dei “rifugiati” afrikaner, poche decine in totale. E questo è il colmo, se si pensa che nel frattempo perseguita gli immigrati dalla pelle scura sul territorio statunitense. Il criterio del colore della pelle ha una risonanza particolare in Sudafrica, che non ha certo dimenticato gli orrori dell’apartheid.