Patti Smith cammina nelle sale della Triennale di Milano, dove sta presentando in anteprima la mostra Correspondences. I giornalisti la seguono come uno sciame, puntandole addosso telefoni, macchine fotografiche e telecamere. Lei non si scompone, e tiene in mano una matita, con cui ogni tanto scrive delle parole su alcuni disegni appesi al muro.

“Questa la finirò più tardi”, commenta riferendosi a un’opera che, ci racconta, è ispirata a Leonardo da Vinci e al brano Power of soul di Jimi Hendrix.

L’esposizione, curata dalla poeta e cantante statunitense insieme ai due musicisti del progetto Soundwalk Collective, il francese Stephan Crasneanscki e l’italiano Simone Merli, e realizzata in collaborazione con la Fondation Cartier, sarà in programma dal 26 novembre al 7 marzo e intreccia musica, film e poesia. Il 26 e il 27 novembre, inoltre, Smith e i Soundwalk Collective la trasformano in una performance dal vivo al Teatro lirico Giorgio Gaber, per il festival Terraforma.

Smith collabora con i Soundwalk Collective da più di dieci anni. Un giorno durante un viaggio in aereo ha conosciuto per caso Stephan Crasneanscki, sound artist francese trapiantato negli Stati Uniti, scoprendo di avere molte cose in comune con lui.

Da quel momento i due hanno cominciato a scambiarsi registrazioni, testi, idee e suggestioni. Una corrispondenza artistica che li ha portati a pubblicare diversi singoli ed ep a cavallo tra elettronica, sperimentazione e spoken word.

Crasneanscki è specializzato nei field recordings (registrazioni sul campo), che realizza anche in aree remote del mondo, e nella creazioni di tappeti sonori su cui Smith registra le sue parti vocali, attingendo alle poesie che ha scritto passato e a testi scritti per l’occasione. Proprio da quei brani è nata la mostra, che ha debuttato in Europa ad Arles a luglio e ora è arrivata a Milano.