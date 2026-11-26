Patti Smith cammina nelle sale della Triennale di Milano, dove sta presentando in anteprima la mostra Correspondences. I giornalisti la seguono come uno sciame, puntandole addosso telefoni, macchine fotografiche e telecamere. Lei non si scompone, e tiene in mano una matita, con cui ogni tanto scrive delle parole su alcuni disegni appesi al muro.
“Questa la finirò più tardi”, commenta riferendosi a un’opera che, ci racconta, è ispirata a Leonardo da Vinci e al brano Power of soul di Jimi Hendrix.
L’esposizione, curata dalla poeta e cantante statunitense insieme ai due musicisti del progetto Soundwalk Collective, il francese Stephan Crasneanscki e l’italiano Simone Merli, e realizzata in collaborazione con la Fondation Cartier, sarà in programma dal 26 novembre al 7 marzo e intreccia musica, film e poesia. Il 26 e il 27 novembre, inoltre, Smith e i Soundwalk Collective la trasformano in una performance dal vivo al Teatro lirico Giorgio Gaber, per il festival Terraforma.
Smith collabora con i Soundwalk Collective da più di dieci anni. Un giorno durante un viaggio in aereo ha conosciuto per caso Stephan Crasneanscki, sound artist francese trapiantato negli Stati Uniti, scoprendo di avere molte cose in comune con lui.
Da quel momento i due hanno cominciato a scambiarsi registrazioni, testi, idee e suggestioni. Una corrispondenza artistica che li ha portati a pubblicare diversi singoli ed ep a cavallo tra elettronica, sperimentazione e spoken word.
Crasneanscki è specializzato nei field recordings (registrazioni sul campo), che realizza anche in aree remote del mondo, e nella creazioni di tappeti sonori su cui Smith registra le sue parti vocali, attingendo alle poesie che ha scritto passato e a testi scritti per l’occasione. Proprio da quei brani è nata la mostra, che ha debuttato in Europa ad Arles a luglio e ora è arrivata a Milano.
Alla Triennale Patti Smith, che il 30 dicembre compirà ottant’anni, continua a parlare delle opere. Lo farà senza sosta per quasi due ore, fermandosi solo un paio di minuti per mangiare una caramella e bere un bicchier d’acqua per calmare la tosse. Negli enormi schermi che pendono dal soffitto scene dei film Medea di Pasolini e Andrej Rublëv di Tarkovskij si alternano a video di oceani e foreste in fiamme.
Tra i temi centrali di Correspondences, del resto, c’è il cambiamento climatico, presente anche nel nuovo brano dei Soundwalk Collective Cry of the lost, dedicato all’inquinamento acustico negli oceani. Ma non è l’unico argomento della mostra.
Su una parete la cantante mostra una foto scattata da una fotografa palestinese uccisa dai bombardamenti israeliani, su cui Smith ha scritto i nomi di alcuni dei bambini morti a Gaza. Dagli altoparlanti a un certo punto viene diffuso un coro di bambine russe, estratto dal brano dei Soundwalk Collective Children of Chernobyl, dedicato alle vittime del disastro nucleare del 1986.
L’arte non basta
“Noi artisti non possiamo offrire soluzioni ai problemi che affliggono l’umanità, ma possiamo rendere le persone più consapevoli”, racconta Patti Smith dopo la fine della presentazione e gli immancabili selfie a cui si è prestata per almeno quindici minuti.
Lei e Stephan Crasneanscki sono seduti su un tavolo di legno dentro a Casa Lana, una sala della Triennale ispirata a un progetto dall’architetto Ettore Sottsass. Per terra c’è la moquette rossa, intorno librerie arredate con oggetti vintage e poltrone colorate. La cantante si toglie gli occhiali, si sistema i lunghi capelli bianchi e la giacca scura che porta sopra a un paio di jeans. Crasneanscki, alto ed elegante, indossa anche un completo scuro.
“In alcune zone del mondo le persone sono più attente a temi come la crisi climatica, ma nel mio paese, gli Stati Uniti, non è sempre così”, dice Patti Smith. “Al governo di Donald Trump non interessa l’ambiente, e così mente alle persone. Ho visto visitatori sconvolti dai video che proiettiamo durante la mostra sulle foreste che bruciano in Siberia, in Canada e in California. L’arte da sola non può cambiare le cose, ma le persone possono farlo, per questo è a loro che ci rivolgiamo”.
Mentre Smith parla, mi viene in mente A hard rain’s a-gonna fall di Bob Dylan, una metafora sulle catastrofi globali d’ispirazione biblica scritta negli anni sessanta che, ad ascoltarlo ggi, sembra aver quasi predetto i cambiamenti climatici. Un pezzo che nel 2016 la stessa Smith ha cantato dal vivo, commuovendosi, alla cerimonia di consegna del premio Nobel, dove si è presentata per ritirare il premio al posto di Dylan.
“Quando ho sentito la canzone per la prima volta, nel 1963”, racconta, “ero una ragazzina e vivevo in una zona rurale. Mi colpì la sua poesia, il suo linguaggio alla Rimbaud, mal al tempo stesso mi aprì anche gli occhi su quello che stava succedendo nel mondo, sull’inquinamento e la distruzione del nostro ambiente. Mi è successa la stessa cosa con Neil Young, con Joan Baez e con Jimi Hendrix, tutti artisti che amo, persone di pace”.
Che effetto fa ai due musicisti vedere le persone camminare in mezzo alle loro opere? “Nella mostra”, spiega Stephan Crasneanscki, “cerchiamo di aprire una conversazione con il pubblico, è diverso da un concerto. Anche la concezione del tempo cambia quando abiti questo spazio, diventa ciclica. È come non ci fossero più un presente, un passato e un futuro”.
E danno fastidio tutti quei telefoni puntati addosso? “Vent’anni fa non avevo nemmeno il cellulare”, risponde Patti Smith. “A un certo punto l’ho dovuto comprare, perché non c’erano più cabine telefoniche a New York. All’inizio quando mi fermavano per fare le foto o puntavano i telefoni verso di me ai concerti mi arrabbiavo e pensavo: ‘Sto cercando di comunicare con voi, mettete via quei cazzo di telefoni!’”.
“Oggi, che ho quasi ottant’anni”, continua, “penso che il mio lavoro non sia fare la poliziotta con le nuove generazioni o con chiunque usi un telefono, ci penseranno da soli a gestire la dipendenza dagli schermi”. Alcuni musicisti, però, ne vietano l’uso durante le loro esibizioni. “Qualche giorno fa sono stata a un concerto di Bob, e lui è contro questa cosa. Ha 85 anni, ci ha dato tantissimo ed è giusto che decida in quali condizioni si vuole esibire. Quel giorno ho deciso di lasciare direttamente il telefono a casa”.
Elevazione spirituale
Nella mostra Correspondences la figura di Pierpaolo Pasolini torna spesso. Oltre a Medea, sugli schermi vengono proiettate delle scene del film di Abel Ferrara dedicato al regista e scrittore friulano. Smith e i Soundwalk Collective hanno anche scritto un brano intitolato Pasolini, che ruota proprio attorno alla morte dell’intellettuale, avvenuta a Ostia nel 1975.
“Sono stata cresciuta seguendo la fede cristiana”,spiega Patti Smith, “e nella mia famiglia l’arte non era considerata una cosa necessaria per l’elevazione spirituale. Io però volevo essere un’artista, e soprattutto volevo essere libera, quindi ho rinnegato la religione. Poi ho visto Il vangelo secondo Matteo di Pasolini e per me è cambiato tutto: Gesù in quel film è un rivoluzionario che insegna che dio è ovunque, e quindi è accessibile a tutti”.
“Leone XIV”,continua, “parla ogni volta dell’importanza degli artisti per il genere umano. Il nostro lavoro con il progetto Soundwalk Collective è spirituale in modo innato, ma non ha nessun dogma al suo interno. Semplicemente crediamo che, come diceva quella frase attribuita a Leonardo Da Vinci, ‘la conoscenza di tutte le cose è possibile’”.
Nei prossimi mesi usciranno altri singoli del progetto Soundwalk Collective, a partire da Correspondences vol III, in arrivo a gennaio, in cui è contenuta proprio Cry of the lost. “Non facciamo canzoni per la radio, ovviamente”, spiega Crasneanscki, “ma ci piace questa cosa di pubblicare vinili con solo due brani, con un lato a e un lato b. Non mettere troppe informazioni in questi pezzi, perché sono molto densi. Io li definisco più che altro dei paesaggi sonori”
“Quando compongo cose insieme a Stephan”, aggiunge Patti Smith prima di salutarmi,“parto sempre da un dialogo interiore, da quello che ascolto nella mia mente. E mi piace abitare questi paesaggi sonori, mi piace che chi ascolta li viva in prima persona. Del resto ci chiamiamo Soundwalk Collective, vogliamo che le persone camminino al nostro fianco”. ◆
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