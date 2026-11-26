Dopo la sentenza del 19 novembre della Corte internazionale di giustizia (Cig), la Birmania, che il regime militare ha rinominato Myanmar, è diventata il primo paese al mondo a essere giudicato colpevole di genocidio. In precedenza solo singoli individui erano stati ritenuti responsabili di questo crimine. Ma nel procedimento, aperto dal Gambia, la Corte ha stabilito che le azioni compiute nel 2017 dalle forze di sicurezza birmane contro la minoranza musulmana dei rohingya nello stato settentrionale di Rakhine costituiscono un genocidio.
Le prove presentate comprendono agghiaccianti testimonianze delle vittime e imponenti rapporti delle commissioni d’inchiesta delle Nazioni Unite. Le testimonianze rese in aula all’Aja, sede della Cig, sono state la cosa più scioccante che io abbia ascoltato in più di trent’anni di lavoro come avvocato indipendente nel campo dei diritti umani e come commentatore di queste vicende. Non mi era mai capitata una sentenza che richiedesse tanto tempo per essere letta: quasi tre ore.
La sentenza sulla Birmania della Corte internazionale di giustizia è un’affermazione decisiva dello stato di diritto
Il verdetto, adottato con il voto favorevole di nove giudici su quindici, rappresenta un’affermazione decisiva dello stato di diritto di importanza pari a quella degli altri processi internazionali a cui ho preso parte. La sentenza, infatti, rafforza il significato giuridico e la portata concreta del termine genocidio, che è stato fortemente contestato, come dimostrano i sei giudici che hanno espresso un netto dissenso, sostenendo che la Birmania potrebbe aver commesso violazioni dei diritti umani e crimini di guerra, ma non un genocidio.
Il dibattito sul significato di questa parola, sia all’interno della corte sia nell’opinione pubblica, proseguirà senza dubbio nei prossimi tempi, dato che il tribunale dovrà affrontare l’altro caso per genocidio su cui è chiamato a giudicare: il procedimento in cui il Sudafrica accusa Israele di aver commesso questo crimine a Gaza.
La parola genocidio è stata coniata nel 1944 dal giurista polacco emigrato Raphael Lemkin, che unì la parola greca genos (stirpe o tribù) e il suffisso di derivazione latina cidie (uccisione) per descrivere un nuovo crimine nell’ambito del diritto internazionale, allo scopo di proteggere gruppi di popolazione.
La sua perseveranza fece arrivare la parola fino ai processi di Norimberga del 1945, dove però fu menzionata solo come esempio di un crimine di guerra. Le sentenze di quel tribunale, infatti, evitarono di citare il genocidio, principalmente perché gli Stati Uniti temevano che questa accusa potesse essere usata contro di loro dai nativi americani e dagli afroamericani. Ciò spinse Lemkin a definire il giorno del verdetto come “il più nero” della sua vita.
Tre anni dopo, soprattutto grazie agli sforzi di Lemkin, le Nazioni Unite adottarono la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948. Il documento impegna i firmatari a prevenire e a punire “atti commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale”. Gli Stati Uniti l’hanno ratificato solo nel 1988. La definizione data dalla Convenzione stabilisce un parametro più stringente rispetto a quello proposto da Lemkin per dimostrare il crimine, imponendo la necessità ulteriore di provare che c’è stata un’intenzione di distruggere il gruppo soggetto a tutela.
Il termine è tornato alla ribalta con le atrocità degli anni novanta in Ruanda e nell’ex Jugoslavia, suscitando nell’opinione pubblica un interesse mai manifestato prima nei confronti dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità, anche se nel diritto internazionale non esiste una gerarchia tra i crimini.
La corte non si è fatta intimidire dalla palese minaccia dell’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite è successo il 6 gennaio a Washington bisogna ricordare un’altra terribile giornata: l’11 settembre
Nel 2007 la Corte internazionale di giustizia decretò che l’uccisione di ottomila uomini e ragazzi musulmani bosniaci da parte delle forze serbo-bosniache nel 1995 a Srebrenica costituisce un genocidio. Tuttavia, poiché la Corte ha stabilito (in modo controverso) che i crimini siano stati commessi da gruppi paramilitari serbi che non obbedivano agli ordini del governo di Belgrado guidato da Slobodan Milošević, la Serbia è stata ritenuta responsabile solo di non aver impedito il genocidio, ma non di averlo commesso.
Nel giungere a questa conclusione, la Corte ha inasprito ulteriormente i criteri: l’esistenza di un genocidio può essere dimostrata sulla base di un insieme di condotte, a condizione che l’intenzione genocidaria sia l’unica deduzione ragionevole ricavabile da quelle condotte. Questa definizione giuridica stringente si discosta dal modo in cui il termine è generalmente usato nel dibattito pubblico, intendendo cioè semplicemente l’uccisione di un gran numero di persone appartenenti a uno stesso gruppo. In un altro procedimento che ho discusso, questa definizione aveva portato la Corte internazionale di giustizia a stabilire che le uccisioni avvenute nel 1991 a Vukovar, in Croazia, non costituivano genocidio.
Nelle sue argomentazioni nel caso dei rohingya, il Gambia si è mosso sulla base degli elevati standard stabiliti dalla Corte nei casi precedenti: prendendo in considerazione un insieme di condotte, l’intento genocida è l’unica deduzione che si può ragionevolmente trarre dagli atti in questione?
Sì, secondo la corte. Con meticolosa precisione il tribunale ha esaminato le prove presentate e ha preso in considerazione le tesi della Birmania, secondo cui si sarebbero potute evincere altre intenzioni, come le operazioni controinsurrezionali, le sparizioni forzate e la punizione.
Ma la maggioranza dei giudici ha respinto questa interpretazione, sancendo che le esecuzioni di uomini e ragazzi, gli stupri di massa, l’uccisione di bambini, la distruzione di villaggi e gli attacchi contro civili in fuga, raccontati in testimonianze ritenute credibili, non erano elementi tali da evincere intenzioni diverse. La decisione della Corte internazionale di giustizia è molto solida, mentre l’impostazione sostenuta dai sei giudici contrari (secondo cui la Cig avrebbe in qualche modo abbassato lo standard probatorio del tribunale) non è convincente.
In questo caso la Corte si è trovata in una situazione diversa rispetto ai casi della Serbia e della Croazia, nei quali aveva potuto avvalersi di precedenti riscontri fattuali sulle responsabilità già raccolti dal Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia. Nel caso birmano la Corte ha dovuto rimboccarsi le maniche ed esaminare le prove senza il contributo di una precedente sentenza.
Qui sta la differenza: la Cig ha dovuto valutare i fatti da sola, e lo ha fatto in modo molto convincente. Non si è fatta intimidire dalla palese minaccia dell’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, che aveva annunciato sanzioni simili a quelle imposte da Washington contro la Corte penale internazionale se la sentenza avesse abbassato la soglia probatoria per dimostrare il crimine di genocidio.
Se c’è qualcuno che ha indebolito questi criteri è proprio l’amministrazione di Donald Trump, dichiarando con un’accusa inverosimile che il Sudafrica avrebbe in qualche modo commesso un genocidio contro gli agricoltori bianchi. La Corte non ha indebolito nulla. Non ha fatto altro che applicare ai fatti di questo caso il suo parametro dell’“unica ragionevole inferenza”.
Cosa potrebbe significare la sentenza sulla Birmania per altri casi? Se fosse prevalsa l’interpretazione della minoranza, il procedimento del Sudafrica contro Israele si sarebbe scontrato contro un muro. Israele, infatti, sostiene che le sue condotte a Gaza sono motivate in quanto atti di contrasto al terrorismo, per cui l’unica ragionevole deduzione non può essere la sua intenzione di distruggere un gruppo di persone.
Nel caso dei rohingya, la Corte ha spazzato via l’analoga argomentazione con cui la Birmania tirava in ballo la sua attività controinsurrezionale e ha stabilito che tutte le prove di questo caso confermano l’intento genocida come unica ragionevole deduzione. Il Sudafrica dunque avrà l’onere di dimostrare l’intenzione sulla base di questo stesso criterio.
La Cig si è dimostrata solida e indipendente di fronte alle minacce e ferma nell’esercizio della sua funzione, interpretando e applicando la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948 per dare un vero significato alle tutele promesse a individui e gruppi. Il verdetto conferisce un effetto pratico agli sforzi di Raphael Lemkin. Se il tribunale avesse emesso un giudizio diverso, avrebbe reso irrilevante la Convenzione sul genocidio. ◆ fdl
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Questo articolo è uscito sul numero 1693 di Internazionale, a pagina 42. Compra questo numero | Abbonati