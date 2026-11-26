Dopo la sentenza del 19 novembre della Corte internazionale di giustizia (Cig), la Birmania, che il regime militare ha rinominato Myanmar, è diventata il primo paese al mondo a essere giudicato colpevole di genocidio. In precedenza solo singoli individui erano stati ritenuti responsabili di questo crimine. Ma nel procedimento, aperto dal Gambia, la Corte ha stabilito che le azioni compiute nel 2017 dalle forze di sicurezza birmane contro la minoranza musulmana dei rohingya nello stato settentrionale di Rakhine costituiscono un genocidio.

Le prove presentate comprendono agghiaccianti testimonianze delle vittime e imponenti rapporti delle commissioni d’inchiesta delle Nazioni Unite. Le testimonianze rese in aula all’Aja, sede della Cig, sono state la cosa più scioccante che io abbia ascoltato in più di trent’anni di lavoro come avvocato indipendente nel campo dei diritti umani e come commentatore di queste vicende. Non mi era mai capitata una sentenza che richiedesse tanto tempo per essere letta: quasi tre ore.

Il verdetto, adottato con il voto favorevole di nove giudici su quindici, rappresenta un’affermazione decisiva dello stato di diritto di importanza pari a quella degli altri processi internazionali a cui ho preso parte. La sentenza, infatti, rafforza il significato giuridico e la portata concreta del termine genocidio, che è stato fortemente contestato, come dimostrano i sei giudici che hanno espresso un netto dissenso, sostenendo che la Birmania potrebbe aver commesso violazioni dei diritti umani e crimini di guerra, ma non un genocidio.

Il dibattito sul significato di questa parola, sia all’interno della corte sia nell’opinione pubblica, proseguirà senza dubbio nei prossimi tempi, dato che il tribunale dovrà affrontare l’altro caso per genocidio su cui è chiamato a giudicare: il procedimento in cui il Sudafrica accusa Israele di aver commesso questo crimine a Gaza.