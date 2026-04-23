David Prudhomme è un autore e illustratore di fumetti nato nel 1969 a Tours, in Francia. Vive tra Parigi e Bordeaux. Queste pagine sono un estratto del graphic novel Rebetissa (Coconino press 2026). La recensione di Francesco Boille è a pagina 89.
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Questo articolo è uscito sul numero 1662 di Internazionale, a pagina 77. Compra questo numero | Abbonati