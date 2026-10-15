Elisa Biagini (elisabiagini.it) è una poeta e traduttrice. La sua raccolta più recente è L’intravisto (Einaudi, 2024). Pia Valentinis è un’illustratrice e autrice di fumetti friulana. Vive a Cagliari. Ha pubblicato la graphic novelFerriera (Coconino 2014).
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Questo articolo è uscito sul numero 1687 di Internazionale, a pagina 74. Compra questo numero | Abbonati