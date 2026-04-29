Durante l’harvest run, una manifestazione sportiva legata alla raccolta nei campi, Gem ha un incidente che segna profondamente la sua vita. Eva Hornung è nata a Bendigo, in Australia, nel 1964.
Adelaide, primi anni del novecento: il romanzo segue il rapporto tra due sorelle, segnato da gelosia, rivalità e un tradimento affettivo. Edwina Preston è una scrittrice e musicista che vive a Melbourne.
Dopo un incidente stradale in cui muoiono il marito e un figlio, e un altro figlio perde la memoria, una donna deve gestire il trauma e la fattoria di famiglia. Stedman è nata nell’Australia Occidentale nel 1971. Ora vive a Londra.
Un’archivista incaricata di catalogare animali estinti durante l’antropocene finisce nel mirino della polizia. Bell è una scrittrice e poeta australiana che vive in Tasmania.
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Questo articolo è uscito sul numero 1663 di Internazionale, a pagina 84. Compra questo numero | Abbonati