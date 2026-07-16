Ambientato in Bangladesh, il romanzo di Tahmima Anam (Dhaka, 1975) segue tre generazioni di donne di una stessa famiglia, dalla guerra d’indipendenza del 1971 fino agli anni più recenti.
Potente romanzo che racconta le complesse relazioni tra proprietari terrieri e servitori nel Pakistan feudale, socialmente immobile. Mueenuddin è nato a Los Angeles nel 1963 ed è cresciuto tra gli Stati Uniti e il Pakistan.
Esordio costruito come un mosaico di voci che raccontano la morte sospetta di una giovane in una famiglia afgano-statunitense. Sabit è nata a Kabul poco dopo l’invasione sovietica. Ora vive a Toronto.
Le vite di due donne di Tokyo s’intrecciano quando una sviluppa un’ossessione per il blog dell’altra, dando origine a una relazione di controllo e ricatto. Yuzuki è nata a Tokyo nel 1981.
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Questo articolo è uscito sul numero 1674 di Internazionale, a pagina 81. Compra questo numero | Abbonati