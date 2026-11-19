Nel pomeriggio di un giorno d’autunno a Teheran, quando il sole non ha più il vigore della settimana prima, come se la città si fosse accorta del cambio di stagione e si fosse lasciata un po’ andare, si poteva vedere il desiderio. Accanto al teatro Rudaki, che ha conosciuto bombardamenti, guerre, anni di sanzioni ed è sopravvissuto e conserva ancora l’imponenza di una grande sala da spettacolo, è cominciata la prima esibizione di un gruppo femminile. Alcune ragazze sul palco che suonavano e cantavano.

Il teatro Rudaki era stato costruito ai tempi dello scià per gli spettacoli di balletto e adesso ci fanno rappresentazioni di taziyeh e concerti di musica sinfonica e da camera; non è mai stato a disposizione dei gruppi indipendenti, ma è un luogo intorno al quale si possono incontrare persone in cerca di cultura. Una piccola esibizione privata, per di più illegale, si tiene proprio accanto a questo teatro. La prima di un gruppo interamente femminile, con una donna alla voce.

Tutti siedono ai loro posti, impazienti e un po’ spaesati: prima in sala hanno ripetuto più volte di mettere i cellulari in borsa, in modalità aereo o spenti, e di non filmare né fotografare nulla. Una libertà tanto limitata va difesa, va protetta; e noi sappiamo che questo è l’unico modo per tenere acceso il nostro desiderio.

Le Dekhiz sono sul palco. Una sassofonista, una violinista, una batterista, una bassista e una cantante che indossa una camicia verde pistacchio e ha una chitarra elettrica color crema appesa alla spalla. Muove la testa come Jimi Hendrix e ha i capelli raccolti in cima al capo, ma canta versi persiani sulle melodie di canzoni francesi. Esegue qualche brano finché arriva a una canzone in cui dice: “Il mio sogno è una Teheran in libertà / festeggiare insieme la felicità”. Il pubblico impara presto il ritornello e canta con lei, una Teheran in libertà e poi lo mormora dentro di sé.

Sono tutti increduli, in preda a un’eccitazione febbrile. Come tossicodipendenti sotto l’effetto di una sostanza nuova, cantano e immaginano, inebriati dall’idea di libertà.

Le giovani donne che sono salite sul palco e hanno suonato e cantato sembravano vivere nel sogno di un altro, nei sogni di qualcuno morto molti anni prima o destinato a nascere molti anni dopo. Un attimo di libertà e desiderio che ha sommerso loro e noi, come un biscotto che immergi nel caffè di prima mattina e fai attenzione a non lasciare troppo a mollo perché non si spezzi e si sciolga.

Un momento in cui devi smettere di pensare al mondo e concentrarti proprio su questo desiderio di libertà. Forse non è una cosa importante, forse non ti cambia la vita, ma è proprio questo momento a dare senso a tutto.

Quando sono uscito dalla sala, la stagione era ancora incerta tra l’estate e l’autunno. Lo slancio e il desiderio si sono spenti in un istante e hanno lasciato il posto a un’ansia pulsante; un ragazzo che durante il concerto si muoveva con trasporto ha detto: “Secondo me l’America attacca prima delle loro elezioni”.

La ragazza che era con lui, una giovane con un abito di paillettes più adatto a uno spettacolo formale, ha ribattuto: “Per noi cosa cambia? Perché dobbiamo pensare a queste cose proprio adesso?”.

Noi aspettiamo. Dietro tutti quei momenti in cui ci diamo da fare e teniamo vivo il nostro desiderio, aspettiamo la catastrofe.

Il cosmonauta russo Sergej Krikalev doveva tornare sulla Terra dopo una missione spaziale di cinque mesi e riabbracciare la figlia di un anno, ma da Mosca è arrivato un messaggio radio: “Sergej, non possiamo riportarti indietro. Il paese che ti ha mandato lassù non esiste più”.

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Mentre Krikalev navigava nello spazio, l’Unione Sovietica si era dissolta e divisa. L’economia era distrutta e adesso la base di Bajkonur si trovava in un paese nuovo che chiedeva denaro per autorizzare l’atterraggio. La radio si è interrotta e Sergej, nell’infinità dello spazio, ha sperimentato la più letale tortura psicologica per l’essere umano, “l’ansia dell’incertezza”.

Le cattive notizie possono piegarci, farci a pezzi, ma l’attesa e l’incertezza disintegrano la psiche. Gli dicevano: “Forse il mese prossimo, aspetta”.

In attesa di notizie dalla Terra, Sergej ha fatto l’unica cosa che permette di sopravvivere in condizioni simili: ha sostituito le vane speranze con piccole attività quotidiane. Ogni giorno si è svegliato alla stessa ora, ha corso per due ore sul tapis roulant perché i muscoli non si atrofizzassero, ha pulito i filtri dell’ossigeno e riparato le attrezzature guaste.

Dopo 311 giorni d’incertezza, una navicella tedesca lo ha riportato sulla Terra. Condividiamo con Sergej quest’ansia di non sapere, anche noi come lui ci teniamo occupati con piccole cose, con momenti che pensiamo ci tengano al riparo dall’abisso che abbiamo davanti.

Ma proprio in questa città ci sono persone che, al di là delle nostre paure, compiono gesti che sembrano appartenere a un altro mondo, che ci tengono in vita e permettono di conservare dentro di noi il desiderio di libertà.

A pochi chilometri da Teheran, nel mezzo di un classico paesaggio iraniano: una pianura con le montagne in lontananza.

Qui si trova uno degli stabilimenti di produzione farmaceutica di CinnaGen; una fabbrica tra altre fabbriche che da lontano sembra piuttosto il rifacimento moderno di un edificio industriale abbandonato. Solo che è così che l’hanno costruita: una combinazione di metallo, vetro e motivi che portano con sé qualcosa dell’architettura industriale e qualcosa della memoria visiva dell’Iran.

Su alcuni vetri sono ancora rimaste strisce di nastro adesivo; il segno dei giorni in cui la guerra si era avvicinata troppo. Parlano delle misure che avevano predisposto per garantire la sicurezza dei dipendenti e la continuità dei delicati processi di produzione. In una fabbrica che lavora con materiale biologico vivo non si può spegnere tutto premendo un pulsante e poi, quando la situazione si è calmata, rimetterlo in funzione.

Il direttore dello stabilimento dice: “Non possiamo mica chiudere così. Queste cellule devono mangiare tutti i giorni”.

Questa frase, più di qualsiasi altra spiegazione tecnica, mi permette di capire il lavoro che si fa qui. Si prendono cura di organismi viventi microscopici: cellule che devono essere nutrite, fatte crescere e tenute sotto osservazione in condizioni precise. Temperatura, tempo, ambiente e decine di altri fattori sono misurati e registrati perché il processo che porta alla produzione di una proteina terapeutica rimanga controllabile e riproducibile.

Nella sala in cui si esibiva quel gruppo femminile, ci avevano chiesto di non registrare nulla. Per sopravvivere, quel momento fragile aveva bisogno di silenzio e segretezza. Qui invece la fiducia si costruisce proprio a partire dall’opposto: ogni operazione importante dev’essere registrata; ogni cambiamento, ogni risultato e ogni deviazione devono essere tracciabili. Là proteggevano la libertà senza lasciare nessuna prova e qui proteggono la scienza documentando tutto.

Il sole obliquo del mattino attraversa la facciata metallica dell’edificio, una facciata con i motivi di un tappeto qashqai che proietta l’ombra di quei disegni sul pavimento delle stanze. Nel cortile hanno piantato delle palme. Le palme danno anche frutti, ma qui non arriva mai quel caldo del sud che fa maturare i datteri.

Proprio in questa città ci sono persone che, al di là delle nostre paure, compiono gesti che permettono di conservare dentro di noi il desiderio di libertà

Su una delle pareti hanno scritto “Our ambition is beyond imagination”, la nostra ambizione va oltre l’immaginazione.

In un paese in cui storicamente l’umiltà è considerata una virtù, parlare di ambizione in modo tanto esplicito vuol dire uscire dai ranghi. Forse dai ranghi di chi ha imparato a non desiderare troppo, a non farsi vedere troppo e a non parlare ad alta voce di ciò che vuole costruire.

Il direttore dello stabilimento dice: “Il centro della produzione biofarmaceutica non è l’Iran. È Boston, negli Stati Uniti. Quello che abbiamo fatto qui è come coltivare riso nel deserto”.

Questa frase mi rimane impressa più delle statistiche e dei titoli. Non perché qui sia come Boston, ma perché mostra la distanza che esiste tra la geografia riconosciuta della scienza e questa pianura nei dintorni di Teheran, una distanza che deve essere stata colmata con anni di formazione, tentativi, errori, ripetizioni e costruzione di sistemi.

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Chiedo: “Cosa ha costruito questo posto?”.

Mi aspetto che parli di dedizione al lavoro, sete di guadagno, ambizione o proprio dello slogan scritto sulla parete. Ma parla di libertà.

Non della stessa libertà di cui cantavano le ragazze sul palco. Un’azienda privata non può prendere il posto della libertà politica o sociale e una fabbrica non può realizzare la promessa contenuta in quella canzone. Lui intende qualcosa di più circoscritto: la libertà professionale, poter fare domande, esprimere opinioni, prendere decisioni, essere creativi e assumersi anche la responsabilità delle conseguenze delle proprie decisioni.

Nei reparti di produzione, controllo e sperimentazione vedo molti giovani. Quello che colpisce di loro non è solo l’età, è la responsabilità che hanno. Ogni piccola decisione in un ambiente simile può influire su un processo che deve essere ripetuto molte volte mantenendo la stessa qualità. Qui creatività non significa assenza di regole; significa comprendere le regole così a fondo da non restare solo in attesa dell’ordine successivo quando si presenta un problema.

Chiedo di nuovo: “Cosa ha costruito questo posto?”.

Il direttore sorride: “Vuoi farmi arrivare alla parola ‘ambizione’ del nostro slogan? Questo slogan risale a molto prima che mi assumessero qui”.

Gli rispondo: “Voglio farti arrivare a Hamedifar”.

Avevo incontrato Haleh Hamedifar qualche anno prima: una donna calma e sicura di sé, in una giacca pantalone di buon taglio. Quel giorno le avevo detto: “Per me è importante che lei sia un modello di successo per le persone che lavorano qui”.

Veniva dalla classe media, aveva studiato, era diventata una specialista e poi aveva contribuito a costruire un’impresa scientifica.

La CinnaGen era stata fondata nel 1994, prima del suo arrivo, e si occupava soprattutto di kit diagnostici. Hamedifar era entrata nell’azienda nel 2002 e ha avuto un ruolo centrale nel suo riorientamento verso lo sviluppo e la produzione di farmaci biologici.

Prima aveva lavorato all’istituto Pasteur dell’Iran e aveva partecipato a Cuba a un corso per condividere le conoscenze tecniche sulla produzione del vaccino contro l’epatite. Ma da sole quelle esperienze non bastavano a costruire un’azienda biofarmaceutica. Le attrezzature si possono comprare e le competenze si possono acquisire, ma creare un’organizzazione capace di comprendere quel sapere, conservarlo, svilupparlo e servirsene per formare la generazione successiva di specialisti, richiede anni.

La considero un esempio di ciò che chiamo “motore del desiderio”, una combinazione di talento, famiglia, tenacia della classe media e convinzione che si possa ancora costruire qualcosa.

Quel giorno lei aveva osservato: “Certo, bisogna anche trovarsi nel posto giusto”.

Le avevo detto: “Alla fine saranno le donne a regalarci questo slancio verso la libertà”.

Aveva ribattuto: “Dovete volerla anche voi”.

Nelle sue parole si nascondeva un umorismo sottile che contraddiceva l’espressione seria del viso.

Dal giorno in cui l’ho incontrata a oggi, l’Iran è cambiato molte volte. La guerra, le sanzioni e l’ansia per il futuro hanno gettato un’ombra sulla vita delle persone, ma nello stesso periodo, una parte del lavoro svolto per anni nei laboratori, sulle linee di produzione e nei reparti di controllo qualità, è arrivata a un punto in cui è diventata valutabile anche fuori dal paese.

Nell’aprile 2026, Zandoriah, il bio­similare del teriparatide sviluppato dalla CinnaGen, ha ricevuto l’autorizzazione per l’immissione in commercio dall’Unione europea; la prima autorizzazione dell’Unione europea per un prodotto CinnaGen.

Per le persone che avevano costruito questo sistema nel corso degli anni, questo traguardo ha rappresentato un segno tangibile: una parte della scienza che aveva preso forma in questa pianura era riuscita a entrare in uno dei percorsi ufficiali e rigorosi di valutazione dei farmaci all’estero.

Questo luogo non si trovava fuori dall’Iran; era una parte di quello stesso Iran che nei racconti provenienti da fuori si vede meno.

Chiedo: “Come siete arrivati fin qui?”.

Il direttore dello stabilimento parla del progetto del vaccino contro il coronavirus. Dice che quel progetto non ha solo aggiunto un prodotto all’azienda, ha cambiato l’idea che le persone qui avevano delle proprie capacità. Per molti dipendenti era la prima volta che il proprio lavoro quotidiano era parte di uno sforzo globale per rispondere a una crisi.

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Risponde: “C’era già tutto prima; le persone, le attrezzature, le conoscenze. Ma quel progetto ci ha mostrato quanto possiamo andare avanti quando siamo costretti a lavorare insieme su un problema urgente”.

Prima di entrare nelle aree di produzione ad accesso riservato, indosso un camice, una cuffia e i copriscarpe e metto la mascherina.

La responsabile del controllo qualità è una giovane donna. Dall’altra parte dei vetri, lavorano persone con indumenti protettivi: abiti e mascherine sono tutti uguali, e non è facile distinguere le donne dagli uomini.

Parla delle attrezzature che in parte prima venivano acquistate all’estero e che ora sono prodotte nel paese. Poi senza voler dare eccessivo peso alla questione, commenta: “Queste cose sono importanti, ma non sono le più importanti. È il processo che conta. Sono le persone che contano. Le persone che lavorano qui, valgono più delle macchine”.

L’immagine che arriva all’esterno di solito è fatta di macchinari: serbatoi d’acciaio, tubi, camere bianche e pannelli di controllo. Ma i macchinari da soli non sanno nulla. Sono le persone a dover capire perché un processo ha avuto un certo andamento, cosa è cambiato, quali dati contano e quando bisogna fermare il lavoro e tornare a interrogarsi.

Chiedo alla responsabile del controllo qualità: “Cosa le piace tanto di questo posto?”.

Risponde: “Che il sistema ti permette di essere creativa. Non ti chiede solo di fare quello che ti hanno detto. Ti permette di pensare. Naturalmente devi anche assumertene la responsabilità”.

Chiedo: “Quanto di tutto questo viene dall’etica di Hamedifar?”.

Mi guarda per un momento: “Lo chiede perché anche lei è una donna?”.

“Non solo perché è una donna. Penso che qui si sia diffuso un certo modo di pensare: fidarsi delle persone, dargli responsabilità e far sì che il sistema invece di soffocare la creatività le faccia spazio”.

Scosta per un momento la mascherina: “Noi in Iran non nasciamo donne; diventiamo donne. Siamo sullo stesso fronte”.

Le sue parole riecheggiavano una frase di Simone de Beauvoir; non necessariamente una citazione imparata a memoria da un libro, ma una verità che qui era stata compresa attraverso il corpo e l’esperienza della vita.

Fuori da questa fabbrica, siamo ancora in attesa; in attesa di notizie, guerra, pace e decisioni che spesso vengono prese in luoghi lontani dalla nostra vita quotidiana. Quell’ansia che, fuori dal teatro, ha spento in pochi istanti l’entusiasmo di una breve esibizione esiste ancora.

Ma qui le cellule non aspettano.

Ogni giorno bisogna prendersene cura. Valutare le loro condizioni. Registrare i dati. Se qualcosa è cambiato, capire perché. Ogni giorno bisogna non solo fare una cosa, ma farla bene.

Non è la stessa libertà di cui cantavano le donne sul palco e non ne prende il posto. Ma forse alcune forme di libertà si esercitano proprio a partire da qui: nella possibilità di fare domande, costruire, assumersi responsabilità e ripetere con precisione il lavoro che sai di dover fare.

Piccoli momenti; non abbastanza grandi da cambiare il mondo tutto in una volta, ma forse abbastanza reali da impedire che il mondo perda tutte le sue possibilità. ◆ gl

Mohammad Tolouei è uno scrittore iraniano nato a Rasht nel 1979. Il suo ultimo romanzo pubblicato in Italia è Enciclopedia dei sogni (Bompiani 2025). Questo articolo è uscito in Iran sul quotidiano riformista Shargh con il titolo “Lahzehā-ye kuchak-e eshtiyāq”.

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