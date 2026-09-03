Zerocalcare è un autore di fumetti romano. Il suo ultimo libro è Nel nido dei serpenti (Bao Publishing 2025) da cui è tratto l’omonimo podcast pubblicato da Internazionale. È autore anche del podcast Parliamo di Gino, che è un adattamento della storia pubblicata in queste pagine.
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Questo articolo è uscito sul numero 1681 di Internazionale, a pagina 54. Compra questo numero | Abbonati