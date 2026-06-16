A volte una lettera pubblicata su Internazionale Kids ne fa nascere tante altre. È successo anche questo mese: in molti avete deciso di scrivere per dare un consiglio, raccontare la vostra esperienza o semplicemente far sentire meno sola una persona che aveva bisogno di essere ascoltata. Qui trovate una raccolta delle lettere che non abbiamo potuto pubblicare sulla rivista.

Festival

Siamo cinque amici che si sono conosciuti al festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia, precisamente all’incontro sui sosia. Ha funzionato! Ora siamo amici per la pelle e abbiamo scoperto di avere un sacco di cose in comune. Abbiamo pure creato un gruppo. Stiamo progettando di vederci questa estate. Dopo che ci siamo conosciuti, abbiamo partecipato a quasi tutti gli stessi incontri, siamo diventati inseparabili.

Irene, Alice, Amelie, Nicola e Luce

Famiglie

Volevo rispondere all’articolo “Ritratto di famiglia” (n. 81). Nella mia siamo in cinque: io, mamma, papà e le mie due sorelle. Ho anche delle amiche che sono quasi sorelle. Secondo me è importante avere legami stretti con altre persone, perché ti puoi confrontare con loro e magari ti capiscono meglio di altri.

Vera, 11 anni e mezzo

La mia famiglia di sangue è arcobaleno perché ho due mamme. Ho anche un gatto, due cugine di secondo grado, due cugine più grandi, una cugina più piccola, un cugino più piccolo, due zie, tre zii, due nonne e una cagnolina. La mia famiglia non di sangue è formata da tre persone: Anita, Agata ed io.

Ada, 9 anni

La mia famiglia è composta in maniera considerata “classica”; mia madre, mio padre e io. Ci sono anche altre persone che considero come una famiglia (ma non sono così affidabili come i miei genitori). Però è importante avere legami anche con loro: con gli amici ci si può ritrovare con le stesse idee un po’ rivoluzionarie che un genitore conservatore non riuscirebbe neanche a concepire.

P.S. Sono stata a Reggio Emilia ed è stato bellissimo. Ho finalmente capito che cosa intendevate quando nel questionario avete scritto “vorrei essere in due posti contemporaneamente”. Mi sono sentita come a casa perché ho trovato altre persone che leggono Internazionale Kids, visto che nella mia classe non interessa a nessuno.

Èlia, 10 anni

Dediche

Mi serve il vostro aiuto! Da qualche mese raccolgo le dediche iniziali che trovo nei libri. Ho superato la metà di un quaderno, annotandole! Sono più di cento, ma ce ne sono ancora, là fuori, e vorrei che voi mi aiutaste a trovarle. Se ne beccate qualcuna carina, potete scriverla a Internazionale Kids. Io la vedrò e la annoterò. Mettete anche il libro e l’autore, per favore.

Yara

Mega

Complimenti per la rivista megagalaticamente bella! Volevo proporre un’idea… perché non mettete un qr code vicino agli articoli, per ascoltarli dal telefono? Sarebbe fantastico.

Lavi, 11 anni

Elementari

Oggi ho finito la scuola elementare. Abbiamo pianto e le maestre ci hanno fatti sedere in cerchio e abbiamo dato dei ringraziamenti alle persone speciali. Mi mancherà la quinta C.

Anonima, 11 anni

Festival

Koni’chiwa! Orewa OtakuGirl da! (Buongiorno! Sono OtakuGirl!). Volevo chiedere a tutti i fan degli anime e manga che leggono Internazionale Kids se hanno votato ai Crunchyroll Anime Awards. Fatemi sapere quale premio vi ha fatto più contenti! Vi scrivo i principali: Anime dell’anno: My Hero

Per vedere tutti i premi basta andare su Crunchyroll.co.Sayonara!

OtakuGirl, 12 anni

Cercasi sosia

Mi vesto in modo particolare: gonne, maglioncini e camicette. Mi piace leggere libri di fine ‘800, suono il pianoforte, faccio danza e adoro scrivere poesie e racconti ambientati a fine ‘800. Qualcuno è come me?

Giulia, quasi 13 anni

Vado in prima media, gioco a pallavolo (sono un libero) e suono il pianoforte da due anni. Amo leggere: il mio genere preferito è il giallo, ma la mia saga preferita è… Harry Potter! Li ho letti tutti (anche quelli della biblioteca di Hogwarts) e ho visto i film. Amo anche cantare (sono un mezzo soprano) e la mia cantante preferita è Lady Gaga. Volevo chiedere se anche qualcuno di voi è emetofobica, cioè ha paura del vomito.

Dorothea

Vi leggo da due numeri ma già cerco sosia: adoro leggere, la danza, viaggiare e guardare film. Vi consiglio di leggere Il club dei perdenti di Andrew Clementes.

Dora, 10 anni

Risposte brevi

Per Viola (n. 81): è normale avere un po’ d’ansia per la fine della scuola. In fondo il mondo che ti eri creata in questi tre anni sta per essere rivoluzionato dalle superiori. Ma vedrai che ti divertirai un sacco, conoscerai prof e compagni nuovi che diventeranno tuoi amici per ben 5 anni. E chissà, magari anche di più!

Maddalena, 15 anni

Per Luce (n. 77): mi piace moltissimo la tua idea, ma penso che quei cento euro lo stato potrebbe investirli in progetti per le scuole. Sarebbe bello, inoltre, che gli insegnanti dedicassero del tempo alla lettura in classe a qualsiasi età. Mi piacerebbe anche creare servizi accessibili a tutti, per esempio rendere l’università gratuita.

Lucrezia, 11 anni

Per Cecilia (n. 80): ti consiglio My assassination classroom, Demon slayer, The fragrant flower blooms with dignity, Blue lock e Spy x family.

Giovanni , 10 anni

Per Alice (n. 81): a me succede da quando avevo 9 anni. Da piccola pensavo di “pensare più degli altri”. Poi la magia è finita e ho scoperto che era solo ansia… Mi sento proprio come te e capisco quanto sia brutto! Ti darei dei consigli, ma ho scoperto che variano da persona a persona. Sappi che quando sei giù ci sono sempre io che ti do un abbraccio con la mente.

Bianca, 12 anni

Per Alice (n. 81) non sei sola. Anche io certe volte mi sento una sensazione strana nella pancia e mi sento triste. Poi a un certo punto sono felice, senza capire perché. Per Viola (n. 81): ho avuto la stessa paura quando ho cambiato scuola, vedrai che l’anno prossimo vi aiuterete a vicenda. Per Francesco (n. 81): penso di essere la tua sosia! Arianna, 13 anni