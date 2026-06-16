A volte una lettera pubblicata su Internazionale Kids ne fa nascere tante altre. È successo anche questo mese: in molti avete deciso di scrivere per dare un consiglio, raccontare la vostra esperienza o semplicemente far sentire meno sola una persona che aveva bisogno di essere ascoltata. Qui trovate una raccolta delle lettere che non abbiamo potuto pubblicare sulla rivista.
Festival
Siamo cinque amici che si sono conosciuti al festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia, precisamente all’incontro sui sosia. Ha funzionato! Ora siamo amici per la pelle e abbiamo scoperto di avere un sacco di cose in comune. Abbiamo pure creato un gruppo. Stiamo progettando di vederci questa estate. Dopo che ci siamo conosciuti, abbiamo partecipato a quasi tutti gli stessi incontri, siamo diventati inseparabili.
Irene, Alice, Amelie, Nicola e Luce
Famiglie
Volevo rispondere all’articolo “Ritratto di famiglia” (n. 81). Nella mia siamo in cinque: io, mamma, papà e le mie due sorelle. Ho anche delle amiche che sono quasi sorelle. Secondo me è importante avere legami stretti con altre persone, perché ti puoi confrontare con loro e magari ti capiscono meglio di altri.
Vera, 11 anni e mezzo
La mia famiglia di sangue è arcobaleno perché ho due mamme. Ho anche un gatto, due cugine di secondo grado, due cugine più grandi, una cugina più piccola, un cugino più piccolo, due zie, tre zii, due nonne e una cagnolina. La mia famiglia non di sangue è formata da tre persone: Anita, Agata ed io.
Ada, 9 anni
La mia famiglia è composta in maniera considerata “classica”; mia madre, mio padre e io. Ci sono anche altre persone che considero come una famiglia (ma non sono così affidabili come i miei genitori). Però è importante avere legami anche con loro: con gli amici ci si può ritrovare con le stesse idee un po’ rivoluzionarie che un genitore conservatore non riuscirebbe neanche a concepire.
P.S. Sono stata a Reggio Emilia ed è stato bellissimo. Ho finalmente capito che cosa intendevate quando nel questionario avete scritto “vorrei essere in due posti contemporaneamente”. Mi sono sentita come a casa perché ho trovato altre persone che leggono Internazionale Kids, visto che nella mia classe non interessa a nessuno.
Èlia, 10 anni
Dediche
Mi serve il vostro aiuto! Da qualche mese raccolgo le dediche iniziali che trovo nei libri. Ho superato la metà di un quaderno, annotandole! Sono più di cento, ma ce ne sono ancora, là fuori, e vorrei che voi mi aiutaste a trovarle. Se ne beccate qualcuna carina, potete scriverla a Internazionale Kids. Io la vedrò e la annoterò. Mettete anche il libro e l’autore, per favore.
Yara
Mega
Complimenti per la rivista megagalaticamente bella! Volevo proporre un’idea… perché non mettete un qr code vicino agli articoli, per ascoltarli dal telefono? Sarebbe fantastico.
Lavi, 11 anni
Elementari
Oggi ho finito la scuola elementare. Abbiamo pianto e le maestre ci hanno fatti sedere in cerchio e abbiamo dato dei ringraziamenti alle persone speciali. Mi mancherà la quinta C.
Anonima, 11 anni
Festival
Koni’chiwa! Orewa OtakuGirl da! (Buongiorno! Sono OtakuGirl!). Volevo chiedere a tutti i fan degli anime e manga che leggono Internazionale Kids se hanno votato ai Crunchyroll Anime Awards. Fatemi sapere quale premio vi ha fatto più contenti! Vi scrivo i principali: Anime dell’anno: My Hero
Per vedere tutti i premi basta andare su Crunchyroll.co.Sayonara!
OtakuGirl, 12 anni
Cercasi sosia
Mi vesto in modo particolare: gonne, maglioncini e camicette. Mi piace leggere libri di fine ‘800, suono il pianoforte, faccio danza e adoro scrivere poesie e racconti ambientati a fine ‘800. Qualcuno è come me?
Giulia, quasi 13 anni
Vado in prima media, gioco a pallavolo (sono un libero) e suono il pianoforte da due anni. Amo leggere: il mio genere preferito è il giallo, ma la mia saga preferita è… Harry Potter! Li ho letti tutti (anche quelli della biblioteca di Hogwarts) e ho visto i film. Amo anche cantare (sono un mezzo soprano) e la mia cantante preferita è Lady Gaga. Volevo chiedere se anche qualcuno di voi è emetofobica, cioè ha paura del vomito.
Dorothea
Vi leggo da due numeri ma già cerco sosia: adoro leggere, la danza, viaggiare e guardare film. Vi consiglio di leggere Il club dei perdenti di Andrew Clementes.
Dora, 10 anni
Risposte brevi
Per Viola (n. 81): è normale avere un po’ d’ansia per la fine della scuola. In fondo il mondo che ti eri creata in questi tre anni sta per essere rivoluzionato dalle superiori. Ma vedrai che ti divertirai un sacco, conoscerai prof e compagni nuovi che diventeranno tuoi amici per ben 5 anni. E chissà, magari anche di più!
Maddalena, 15 anni
Per Luce (n. 77): mi piace moltissimo la tua idea, ma penso che quei cento euro lo stato potrebbe investirli in progetti per le scuole. Sarebbe bello, inoltre, che gli insegnanti dedicassero del tempo alla lettura in classe a qualsiasi età. Mi piacerebbe anche creare servizi accessibili a tutti, per esempio rendere l’università gratuita.
Lucrezia, 11 anni
Per Cecilia (n. 80): ti consiglio My assassination classroom, Demon slayer, The fragrant flower blooms with dignity, Blue lock e Spy x family.
Giovanni , 10 anni
Per Alice (n. 81): a me succede da quando avevo 9 anni. Da piccola pensavo di “pensare più degli altri”. Poi la magia è finita e ho scoperto che era solo ansia… Mi sento proprio come te e capisco quanto sia brutto! Ti darei dei consigli, ma ho scoperto che variano da persona a persona. Sappi che quando sei giù ci sono sempre io che ti do un abbraccio con la mente.
Bianca, 12 anni
Per Alice (n. 81) non sei sola. Anche io certe volte mi sento una sensazione strana nella pancia e mi sento triste. Poi a un certo punto sono felice, senza capire perché. Per Viola (n. 81): ho avuto la stessa paura quando ho cambiato scuola, vedrai che l’anno prossimo vi aiuterete a vicenda. Per Francesco (n. 81): penso di essere la tua sosia! Arianna, 13 anni
Ciao, sono Filippo e ho 9 anni. Mi piacciono molto le notizie del mese riguardo tutto il mondo, mi piacerebbe se riportaste più notizie in questa categoria molto bella ma troppo corta.
Molte grazie da Filippo
Caro Internazionale Kids,
mi chiamo Olivia e ho 9 anni, la mia mamma mi ha regalato anche per quest’anno l’abbonamento. Mi è piaciuto tanto “il cortile della pace” (n.81). Spero tanto che ne facciate altri di questo tipo. Ciao!
Mi chiamo Rachele ho 15 anni e frequento il primo anno del liceo delle scienze umane.
Mi piace molto leggere e i miei libri preferiti sono Hunger Games, The truth Untold e Sindrome.
Oltre a leggere mi piace molto anche dipingere e fare qualcosa di creativo.
Mi piace moltissimo stare con i bambini e in futuro mi piacerebbe diventare una psicologa o lavorare con i bambini!
Per margherita (n. 80) io amo leggere soprattutto storie vere, quindi ti vorrei consigliare alcuni autori e alcuni libri:
Bianca Pitzorno- la bambola viva (ci sono più libri che raccontano il continuo della storia ti consiglio di leggerli tutti)
Tommaso Percivale- più veloce del vento (storia di Alfonsina Strada)
Cristine Nöstlinger- la vera Susi
Cristine Nöstlinger- cara Susi caro Paul
Cristine Nöstlinger- cara nonna la tua Susi
Luisa Alcott- piccole donne
Luisa Alcott- piccole donne crescono
Bianca Pitzorno- sette Robinson su un’isola matta
Elena faville- storie della buonanotte per bambine ribelli (storie vere di donne che hanno cambiato il mondo, ci sono diversi volumi)
Roberto Morgese- fai la cosa giusta(storie di persone che hanno cambiato il mondo)
P.S mi dispiace nn sono la tua sosia perchè non mi piacciono i manga e tutto il resto l’unica cosa abbiamo la stessa età e io non ho il telefono
Lia (quasi)13 anni
RISPOSTA PER CECILIA, PAG.42 DEL N.81:
@ Cecilia, n.81
Cara Cecilia, io forse sono la tua sosia o forse no, perchè anch’io faccio scout (A.G.E.S.C.I., Follonica 2,Sq. Delfini, novizia) e pratico ginnastica, però artistica.
Anche a me piace la musica, tipo (prova ad ascoltarli!) Elisa, Jovanotti, Coldplay, MCR, alcune canzoni di Giorgia, Cremonini, Imagine Dragons, Myles Smith, e altri; ma non ho idea di chi sia Billie Eilish 😁…
A me non piacciono gli anime ma ti consiglio di leggere Ottobre, Ottobre di Katya Balen e Coyote Sunrise ( sia il primo sia il secondo ) di Dan Geimienheart, se ti piacciono come me i romanzi di formazione. A proposito, anche a te piace la saga di Harry Potter? 😍 Io sto leggendo il 6° proprio ora!
Clara, 11 anni, prima media.
Grazie VI ADORO!!!!😍😍😍😍‼️🤩😉
xxx
u Potete fare un articolo sulla samba e il jive? Sono appassionata di musica latinoamericana.
Maria Giovanna, quasi 9 anni
Ciao Kids, mi chiamo Alice e ho otto anni. Ho letto la lettera di Margherita sul numero 80. Anche io amo leggere e odio i “pregiudizi”. Quindi vorrei consigliarle di leggere “Viola e il Blu” un libro che parla di luoghi comuni tra maschi e femmine. Ps tranquilla, NON è una storia romantica!
Alice, 8 anni
xxx
u Mi è piaciuto l’articolo sul k-pop (n. 79), potete fare più argomenti del genere?
Alice
A tutti i lettori: mi serve il vostro aiuto!
Da qualche mese raccolgo le dediche iniziali che trovo nei libri. Ho superato la metà di un quaderno, annotandole! Sono più di cento, ma ce ne sono ancora, là fuori, e vorrei che voi mi aiutaste a trovarle. Se ne beccate qualcuna carina, potete scriverla a Internazionale Kids. Io la vedrò e la annoterò. Mettete anche il libro e l’autore, per favore.
Peace and love per sempre,
Yara.
PS. Per Jana, n. 56: adoro l’Accademia del Bene e del Male! A me piaceva Tristan, (guarda la firma…) e quando è… successo (niente spoiler!) ho pianto. Felice di aver trovato una sosia!
Pe Margherita 80
Scrivo per Margherita, quasi 13 anni, del numero 80: hai trovato la tua sosia! Vivo per il disegno e sto facendo un fumetto, non ho il telefono, vorrei tingermi i capelli (un sogno che si realizzerà vome regalo per la pagella), odio i luoghi comuni, e detesto, ma proprio detesto l’omofobia e il razzismo. Solo che a me piace fare sport, karate, proprio per dimostrare che le donne possono difendersi anche da sole. Inoltre, adoro i gatti!
Infine, volevo consigliarti la saga di Percy Jackson, un dodicenne dislessico e con disturbo dell’attenzione, che scopre di essere un semidio e viene introdotto in un campo estivo apposta per i figli di divinità e mortali.
Caterina, 12 anni.
Ciao, nella scorsa edizione di internazionale, (n.81), ho letto sull’ articolo “Giro del mondo” la notizia di Sawe che ha fatto la maratona in meno di due ore, mi chiedevo se fosse possibile fare un articolo anche su Yomif Kejelcha, l’ atleta arrivato secondo alla maratona di Londra, facendo anche lui sotto le due ore. È un peccato che nessuno parli di lui, ricordiamoci che anche lui ha fatto sotto le 2 ore!
Fiamma, una futura maratoneta
Per Rosa (n. 81): tranquilla, all’inizio è sempre così, ma poi ci si fa subito abitudine. Io gli occhiali ce li ho dalla prima elementare (conta che ho quasi 13 anni) e a me di cose indesiderate agli occhiali ne sono successe davvero tante! Pensa che una volta stavo litigando con mio fratello sul balcone e ad un certo punto mi sono volati giù dal terzo piano! Risultato: si era solo staccata una lente che abbiamo subito rimesso a posto. Nonostante tutto però un po’ di paura la si ha sempre, per esempio ho i traumi quando sui ponti mi sporgo e ho paura che gli occhiali mi cadano (mai successo).
Comunque non hai da preoccuparti troppo, stai tranquilla che sono molto più resistenti di quanto non sembri!
Irene, 13 anni (l’ultimo giorno di scuola)
Eccomi, sono la tua sosia!
Leggere la tua mail è stata una vera sorpresa: anche a me piace la musica, anch’io frequento gli scout e pratico ginnastica ritmica, mi piace leggere e disegnare
Ma soprattutto…
Mi chiamo Cecilia, ho 10 anni!
Ciao Rpsa
Sono Anita e anche io porto gli occhiali , ormai da 5 anni.
Ti consiglio, se hai sempre la paura che cadano, di non pensarci e se proprio vai in ansia metti un cordino dietro!
Anita , 10 anni
Ciao Rosa! Innanzitutto, non preoccuparti: sono qui per darti consigli dato che porto gli occhiali da quando avevo quattro anni. È normale pensare di poterli rompere in ogni momento, ma se ci fai la giusta attenzione, vedrai che non succederà nulla.
Magari non utilizzarli se non strettamente necessario durante l’attività fisica e i giochi all’aperto. Per il resto del tempo, fidati, sono molto più resistenti di quanto sembri!
Ricordati di lavarli sempre con acqua fredda e di asciugarli con un panno in cotone. Se sono molto sporchi, utilizza una piccola quantità di sapone neutro, come quello per le mani.
Quando li togli, usa sempre entrambe le mani (così non si storcono le stanghette) e non appoggiarli mai con le lenti rivolte verso il basso per non graffiarli. Stai anche attenta a non sporcarle troppo, perché può dare molto fastidio agli occhi; a me di solito fa venire mal di testa.
Prima di coricarti la sera, lasciali sempre nello stesso posto dentro la loro custodia: di solito i miei sono sul comodino (o sul lavandino del bagno), così la mattina, appena sveglia, posso indossarli puliti e iniziare la giornata in modo un po’ più chiaro.
Sono gesti abbastanza semplici che diventeranno naturali in poco tempo! Ormai gli occhiali sono diventati parte di me e del mio stile, e sono sicura che sarà così anche per te.
Un abbraccio!
alix3012
Cerco sosia. Mi piace disegnare anime e leggere manga, soprattutto Hanako kun e i 7 misteri dell’ accademia Kamome.
Il mio nome e io siamo un paradosso se messi insieme perchè vuol dire “biondo, dai capelli dorati” e io sono castana =_=.
Mi piacciono in sacco i gatti e le motoseghe elettriche e sono contro la guerra e l’ omofobia. So sollevare persone e oggetti che pesano fino a 25 kg. Sto aspettando la mia lettera da Hogwars ma sò che arriverà presto.
Arrivederci da
Flavia=_= 11 anni🐈🐈
Per Margherita (n.80), come libri ti consiglio:
La saga dei “Diari di Nikki” dove la protagonista, Nikki, racconta tutte le sue avventure e disavventure in dei diari. La consiglio molto ed è anche abbastanza semplice da leggere ma soprattutto super divertente! Se ti piacciono i libri scritti come dei diari ti consiglio anche la saga dei “ Io sono Bea” e “Che disastro Lotty Brooks”
Rebecca, 13 anni
Per Alice (81). Ti capisco benissimo sai, ma ti do un consiglio sincero da amica di internazionale, parlarne con qualcuno di cui ti fidi ti aiuta molto, te lo dico per esperienza, e inoltre ti permette di conoscerti meglio e anche l’altra persona! Per tutto quello che verrà dopo ti auguro buona fortuna
Ciao, sono Aurora, 12 anni, Pisa. Ho trovato un errore a pagina 25, al posto di “ università” c’ è scritto “ univerità”.
Mi piace molto l’ articolo sugli oggetti smarriti. Inoltre cerco sosia: ho 12 anni, non pratico sport ma suono il pianoforte e faccio teatro, mi sento sola ma leggo tantissimo; sono in cerca di nuovi libri.
So fare l’ uncinetto e mi piacciono le attività manual, Tutti mi dicono che sono solare e creativa. Inoltre vorrei rispondere a Ida (n.80): Warrior cats è bellissimo, concordo con te.
Penso che questa dei sosia sia una delle cose più belle di internazionale Kids e ogni volta leggo le lettere per scoprire se qualcuno mi somiglia.
Vorrei tanto che sapere la storia e la nascita di Internazionale kids; Da quale idea è nato? Come è cresciuto?
P.s. Adoro Internazionale Kids e spero che continuerete così.
Auri, 12 anni, Cascina.
Ciaoo!! Volevo rispondere a Cecilia, 10 anni, perché penso che abbia trovato la sua sosia!
Anche a me piacciono tantissimo gli anime e la musica e Billie Eilish è la mia artista più ascoltata dell’anno scorso! Anche a me piace leggere e soprattutto disegnare. Tra l’altro Cecilia è anche il mio terzo nome quindi siamo molto simili! Come anime da consigliarti dipende molto dai tuoi gusti perché ce ne sono di tutti i tipi, quindi dovresti cercare su internet i generi principali e scegliere quello che ti interessa di più.
Berenice, 13 anni
Ciao Cecilia! Siamo molto simili! Io amo disegnare(soprattutto i fumetti) e adoro gli anime, il mio genere preferito è il fantasy. Faccio danza hip hop e vorrei tanto fare scout… Beata te! Ti consiglio di vedere come anime Dungeon food o The fragrant flower.
Caro internazionale kids,
vorrei rispondere ad alcune persone che anno scritto al numero 81
Per Rosa (n. 81). Stai tranquilla! Io porto gli occhiali ormai da 8 anni e, all’inizio, avevo paura anche io di romperli. Tanto che quando me li toglievo li davo sempre a mia madre (e lei li ha persi!). Perciò non ti spaventare. Anche se si sporchi, si puliscono. Anche se ti cadono non si frantumano. Anche se li lavi con l’acqua calda non si sciolgono. Anzi, se li maltratti un po’, diventano più tuoi! (Questo non vuol dire che li devi lanciare per i corridoi).
Volevo anche chiedere un consiglio. Ho appena iniziato a leggere manga e a vedere anime. Per ora sono in ballo con My Hero Acadamia, ma conosco anche One Piece e Demon Slayer. Qualcuno ha dei consigli per una principiante?
Bea 12 Anni
caro internazionale Kids e da tanto che ti voglio scrivere, ma non ho mai tempo perché faccio un sacco di attività.
ho 10 anni, sono fissata con la cantante Annalisa, adoro leggere, adoro Harry Potter, mi piace la pallamano, sono brava a nuotare e porto gli occhiali (sono miope).
rispondo a Rosa (n. 81) tranquilla gli occhiali non si rompono facilmente, toglili quando fai sport con la palla! sono un po’ scomodi a volte, ma ti ci abituerai!
Luna 10 anni
Gentile redazione,
mi chiamo Tancredi, vivo a Ragusa e ho 7 anni. Ho ricevuto ora in regalo l’abbonamento da mia nonna reggiana. Mi piacerebbe leggere un articolo su tutte le guerre ora nel mondo con spiegazioni semplici, perché a scuola non ci spiegano mai queste cose. Grazie da Tancredi .buon lavoro
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it