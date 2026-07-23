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Momenti di gioia tra gli animali

Come si fa a capire se un animale è felice? Per decenni la scienza si è interessata poco alle emozioni positive degli animali. Oggi ricercatrici e ricercatori stanno osservando il gioco, i vocalizzi e altri comportamenti di bonobo, delfini e pappagalli per provare a rispondere a questa domanda. L’articolo che abbiamo tradotto da Science News Explores (una rivista statunitense di divulgazione scientifica per bambine e bambini dai nove anni) racconta gli esperimenti e le difficoltà di una ricerca che potrebbe cambiare il nostro modo di guardare agli altri animali. In edicola dal 29 luglio.

Podcast

Il Mondo è il podcast quotidiano di Internazionale: ogni giorno due notizie scelte e raccontate dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione e dalle persone che collaborano con Internazionale. Il Mondo è disponibile tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6, sulle principali piattaforme di ascolto e sul sito di Internazionale.

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Che fine fanno i vestiti usati

Ogni anno in Africa arrivano dall’Europa tonnellate di rifiuti tessili. In Kenya finiscono nella discarica di Dandora, a Nairobi, dove lavorano cinquemila raccoglitori di rifiuti senza alcuna tutela e dove non esiste un sistema di smaltimento. Una situazione che mette a rischio l’ambiente, l’agricoltura e la popolazione locale. Il video di Annaflavia Merluzzi e Niccolò Palla. Medio Oriente

Israele sta cancellando la cultura palestinese a Gerusalemme Est

Le autorità israeliane cercano di sopprimere la vita artistica palestinese, cancellando e isolando la sua memoria. Italia

Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir

L’uomo era stato fermato a Bologna da due agenti, che lo avevano immobilizzato a terra. La polizia potrà usare per la prima volta lo scudo penale. Sessualità

Le regole del gatto

“Devo sentirmi a disagio per la relazione che mio marito ha avuto da ragazzo con un’amica di famiglia?”.