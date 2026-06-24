Questo articolo è uscito sul numero 81 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Se volete scoprire come nasce il giornale, ricevere contenuti extra e leggere il dietro le quinte della redazione, iscrivetevi alla newsletter di Internazionale Kids.

Andrea Dalla Barba, l’illustratore che ha disegnato la copertina di questo numero, ha preso la pagina e l’ha divisa in due. Da una parte ci sono le automobili, dall’altra il verde. Appena la guardi viene spontaneo fare un confronto: quanto spazio occupano le automobili nelle nostre città? E quanto ne occupano gli alberi?

Il fumetto che abbiamo tradotto dalla rivista francese Topo prova a immaginare un mondo con meno auto. Perché un mezzo di trasporto così diffuso e ingombrante inevitabilmente toglie spazio a tutto il resto. Agli alberi, per esempio. Ai giardini. Alle piste ciclabili. Ai marciapiedi. Ai luoghi dove incontrarsi e giocare.

Questo numero parla anche di idee da copiare. A pagina 40 c’è un essere vivente che occupa pochissimo spazio ma potrebbe insegnarci molto: il ragno. La sua seta è leggera, resistente e biodegradabile. Da anni gli scienziati la studiano per capire se può aiutarci a creare materiali nuovi, usando meno plastica e meno petrolio.

In fondo, il fumetto e l’articolo sui ragni raccontano lo stesso fatto: persone che guardano qualcosa di molto comune (una strada piena di auto, una ragnatela in un angolo) e si chiedono se la natura abbia già trovato soluzioni ai problemi che stiamo cercando di risolvere.