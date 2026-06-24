Questo articolo è uscito sul numero 81 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Se volete scoprire come nasce il giornale, ricevere contenuti extra e leggere il dietro le quinte della redazione, iscrivetevi alla newsletter di Internazionale Kids.

Andrea Dalla Barba, l’illustratore che ha disegnato la copertina di questo numero, ha preso la pagina e l’ha divisa in due. Da una parte ci sono le automobili, dall’altra il verde. Appena la guardi viene spontaneo fare un confronto: quanto spazio occupano le automobili nelle nostre città? E quanto ne occupano gli alberi?

Il fumetto che abbiamo tradotto dalla rivista francese Topo prova a immaginare un mondo con meno auto. Perché un mezzo di trasporto così diffuso e ingombrante inevitabilmente toglie spazio a tutto il resto. Agli alberi, per esempio. Ai giardini. Alle piste ciclabili. Ai marciapiedi. Ai luoghi dove incontrarsi e giocare.

Questo numero parla anche di idee da copiare. A pagina 40 c’è un essere vivente che occupa pochissimo spazio ma potrebbe insegnarci molto: il ragno. La sua seta è leggera, resistente e biodegradabile. Da anni gli scienziati la studiano per capire se può aiutarci a creare materiali nuovi, usando meno plastica e meno petrolio.

In fondo, il fumetto e l’articolo sui ragni raccontano lo stesso fatto: persone che guardano qualcosa di molto comune (una strada piena di auto, una ragnatela in un angolo) e si chiedono se la natura abbia già trovato soluzioni ai problemi che stiamo cercando di risolvere.

Copertina di Andrea Dalla Barba

Sommario del numero

Lettere

Un momento imbarazzante
di Cristina Portolano

Giro del mondo

Notizie dalla scuola

In copertina: un mondo senza automobili
Topo, Francia

Economia: professione influencer
Dein Spiegel, Germania

Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano

Fumetto: Carlotta superflash, n. 19
di Silvia Vecchini e Sualzo

Poster: evviva la nonna
di Cecilia Balzani

Scienza: 100% ragno
Frontiers for Young Minds, Svizzera

Test: che sport tradizionale sei

Scontrini: 12 euro

Domande incrociate: mostruosa
di Susanna Mattiangeli

Riviste: in giro per il mondo

Scrittura: storie in partenza
di Luisa Mattia

Fumetto: prospettive interessanti
Polle, Germania

Attualità: tutto sui Mondiali
L’Actu, Francia

Questionario: gelato

Corpo: tra alti e bassi
Kamratposten, Svezia

Come si diventa: macchinista

Gioco: il domino delle storie
Raketa, Repubblica Ceca

Confronto: lettini in spiaggia
The Week Junior, Regno Unito

Recensioni: libri e film

Portfolio: la festa degli antenati
di Nadia Shira Cohen

Filosofia: vergogna
di Ilaria Rodella

In chat con: Lorenzo Marsaglia

Poesia: estate indiana
di Francesca Spinelli

L’ultima

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