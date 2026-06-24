Questo articolo è uscito sul numero 81 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Se volete scoprire come nasce il giornale, ricevere contenuti extra e leggere il dietro le quinte della redazione, iscrivetevi alla newsletter di Internazionale Kids.
Andrea Dalla Barba, l’illustratore che ha disegnato la copertina di questo numero, ha preso la pagina e l’ha divisa in due. Da una parte ci sono le automobili, dall’altra il verde. Appena la guardi viene spontaneo fare un confronto: quanto spazio occupano le automobili nelle nostre città? E quanto ne occupano gli alberi?
Il fumetto che abbiamo tradotto dalla rivista francese Topo prova a immaginare un mondo con meno auto. Perché un mezzo di trasporto così diffuso e ingombrante inevitabilmente toglie spazio a tutto il resto. Agli alberi, per esempio. Ai giardini. Alle piste ciclabili. Ai marciapiedi. Ai luoghi dove incontrarsi e giocare.
Questo numero parla anche di idee da copiare. A pagina 40 c’è un essere vivente che occupa pochissimo spazio ma potrebbe insegnarci molto: il ragno. La sua seta è leggera, resistente e biodegradabile. Da anni gli scienziati la studiano per capire se può aiutarci a creare materiali nuovi, usando meno plastica e meno petrolio.
In fondo, il fumetto e l’articolo sui ragni raccontano lo stesso fatto: persone che guardano qualcosa di molto comune (una strada piena di auto, una ragnatela in un angolo) e si chiedono se la natura abbia già trovato soluzioni ai problemi che stiamo cercando di risolvere.
Sommario del numero
Lettere
Un momento imbarazzante
di Cristina Portolano
Giro del mondo
Notizie dalla scuola
In copertina: un mondo senza automobili
Topo, Francia
Economia: professione influencer
Dein Spiegel, Germania
Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano
Fumetto: Carlotta superflash, n. 19
di Silvia Vecchini e Sualzo
Poster: evviva la nonna
di Cecilia Balzani
Scienza: 100% ragno
Frontiers for Young Minds, Svizzera
Test: che sport tradizionale sei
Scontrini: 12 euro
Domande incrociate: mostruosa
di Susanna Mattiangeli
Riviste: in giro per il mondo
Scrittura: storie in partenza
di Luisa Mattia
Fumetto: prospettive interessanti
Polle, Germania
Attualità: tutto sui Mondiali
L’Actu, Francia
Questionario: gelato
Corpo: tra alti e bassi
Kamratposten, Svezia
Come si diventa: macchinista
Gioco: il domino delle storie
Raketa, Repubblica Ceca
Confronto: lettini in spiaggia
The Week Junior, Regno Unito
Recensioni: libri e film
Portfolio: la festa degli antenati
di Nadia Shira Cohen
Filosofia: vergogna
di Ilaria Rodella
In chat con: Lorenzo Marsaglia
Poesia: estate indiana
di Francesca Spinelli
L’ultima
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