Come la cannabis terapeutica può arrivare a chi ne ha bisogno

“La cannabis medica è legale. Può essere prescritta da qualsiasi medico e può essere lavorata da qualsiasi farmacia che abbia un laboratorio attrezzato”, dice Paolo Mantovani, farmacista che partecipa al progetto MediComm.

MediComm, nato da un’idea del medico chirurgo siciliano Carlo Privitera, è il primo portale di telemedicina in Italia specializzato in terapie con cannabinoidi. Lo scopo del progetto è abbattere i costi di gestione di terapie croniche e garantire tramite l’uso dei cannabinoidi un miglioramento della qualità della vita dei pazienti. In Italia si può ricorrere a questo tipo di farmaci dal 2007, grazie al decreto ministeriale n. 98 del 28 aprile che riconosce l’efficacia terapeutica del Thc.

Il video di Maria Novella De Luca.