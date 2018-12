A lezione di libertà con Zadie Smith

“Nella letteratura c’è qualcosa di liberatorio, qualcosa di cui ho un grande bisogno in questo momento”, dice Zadie Smith, intervistata al festival di Internazionale a Ferrara. “La scrittura ci ricorda la casualità della vita”, aggiunge la scrittrice nel video.

Zadie Smith è una scrittrice britannica. I suoi libri hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo e sono stati tradotti in oltre venti lingue. Ha vinto l’Orange Prize e il Guardian First Book Award. Il suo ultimo libro è la raccolta di saggi Feel free. Idee, visioni, ricordi (Sur 2018). Su Twitter è @ZadieSmith.