“In questa scena i due protagonisti sono l’uno di fronte all’altro, ma di fatto non comunicano”, spiega Michel Franco, regista di Sundown. “Di solito non uso campo e controcampo, ma qui volevo rendere l’idea di come non riescano ad avere un vero dialogo”.

Il film racconta la storia Neil Bennett (Tim Roth), un uomo di mezz’età in vacanza ad Acapulco con la sorella Alice (Charlotte Gainsbourg). Sono gli eredi di una ricca famiglia britannica. La notizia improvvisa della morte della madre li costringe a rientrare in Inghilterra per il funerale, ma Neil, che per ragioni sconosciute da un po’ manifesta una sorta d’insofferenza nei confronti di tutto, finge di aver smarrito il passaporto. E rimane in Messico.

Michel Franco è un regista e sceneggiatore messicano. Gli ultimi film che ha diretto sono Nuevo orden (2020) e Las hijas de Abril (2017). Sundown esce in sala il 14 aprile.