Da quando Donald Trump ha inasprito il blocco petrolifero contro Cuba, la situazione economica dell’isola, già critica, è precipitata: la popolazione sopravvive a fatica, manca la corrente elettrica e scarseggiano i beni essenziali.

Senza elettricità, e con pochi medicinali, anche il servizio sanitario del paese è in grave crisi. Il governo cubano sta negoziando con la Casa Bianca, ma non si sa molto sulle trattative in corso e su quali siano le reali intenzioni degli Stati Uniti.

Il video reportage di Mariangela Paone e Alessio Romenzi.