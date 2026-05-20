Nel giugno del 2020, nel porto di Anversa, è stata trovata una tonnellata di cocaina su una nave proveniente dalla Sierra Leone. Il ritrovamento ha permesso alle autorità di capire che i narcotrafficanti stavano usando una nuova rotta marittima, chiamata “Highway 10”, che segue il decimo parallelo attraverso l’oceano Atlantico e c0llega il Sudamerica, dove viene prodotta la cocaina, alle coste dell’Africa occidentale. Da qui, la droga viene poi trasportata in Europa.

Negli ultimi anni i narcotrafficanti, in particolare le reti criminali dei Balcani, hanno intensificato la loro presenza su questa rotta, considerata più sicura perché meno sorvegliata. Secondo gli esperti potrebbe presto diventare il principale corridoio del traffico di droga verso l’Europa.

L’inchiesta video di Le Monde.